USA menetti rahastomyllerryksessä asemiaan, sijoittajilla uusi suosikki

Suomen liki 1,5 miljoonaa rahastosijoittajaa ovat tehneet alkuvuoden markkinamyllerryksessä merkittäviä liikkeitä, kertoo OP Ryhmä tiedotteessa.

Eurooppa houkuttelee nyt uusia rahastosijoituksia, kun Yhdysvaltojen ja maailman osakemarkkinoille sijoittavat rahastot ovat menettäneet suosikkiasemansa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Suomalaisten rahastovirroissa on ollut viime aikoina voimakkaita käänteitä, sillä eri maantieteellisille alueille sijoittavissa osakerahastoissa maailma sekä Yhdysvallat ovat nopeasti tippuneet suosikkien paikoilta, sanoo OP:n päästrategi Lippo Suominen tiedotteessa.

Maailman osakemarkkinoille sijoittavista rahastoista lähti helmi-maaliskuussa nettona yli 1,1 miljardia euroa ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavista osakerahastoista lunastettiin nettona yli puoli miljardia euroa.

– Lunastuksia selittää osakemarkkinoiden yleinen, (presidentti Donald) Trumpin päätöksistä kumpuava epävarmuus, minkä kanssa sijoittajan on nyt hyvä oppia elämään. Epävarmuuden keskellä on tärkeä palauttaa mieleen omat sijoittamisen tavoitteet ja sijoittaa pitkäjänteisesti niiden mukaan, sanoo Suominen.

Maailmalle sijoittavissa osakerahastoissa on vahva painotus Yhdysvaltain osakemarkkinoille, sillä Yhdysvaltojen osuus rahastojen sijoituksista on kokonaisuudessaan noin 60–70 prosenttia.

– Maailman osakemarkkinoille sijoittavilla rahastoilla haettiin viime vuosina nimenomaan helppoa tapaa päästä mukaan Yhdysvaltain osakemarkkinoiden nousukiitoon. Myönteisenä asiana kannattaakin muistaa, että moni alkuvuoden rahastosijoituksiaan lunastaneista on kotiuttanut voittoja viime vuosien nousun jälkeen. Sijoitusten laajentaminen ulkomaille on kannattanut, sanoo Suominen.

OP:n Rahastopulssi-selvitys paljastaa, että Euroopasta on tullut osakerahastoihin sijoittavien tämän vuoden suosikki.

– Varsinkin tammi-helmikuussa Eurooppaan sijoittaviin osakerahastoihin virtasi runsaasti uutta rahaa, kun maanosassa merkit ryhdistäytymisestä ja uudesta elvytyksestä lisääntyivät, sanoo Suominen.

Yhä useampi suomalainen on oppinut, että rahastojen kautta voi hakea vaurastumista omaan talouteensa. Säännöllisten kuukausisäästäjien määrä OP:ssa on kasvanut viime vuosina, ja esimerkiksi maaliskuussa OP:lle avattiin uusia säännöllisen rahastosijoittamisen sopimuksia 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa. Tämä kertoo siitä, että suomalaiset luottavat pitkän aikavälin sijoittamiseen, vaikka markkinoilla myllertää.

– Mielestäni suomalaiset sijoittavat ovat fiksuja, sillä he ovat ymmärtäneet säännöllisen säästämisen merkityksen. Markkinamyllerryksen keskellä kannattaa muistaa, että säännöllinen säästäjä on ostamassa myös markkinoiden laskiessa, joten hän on myös hyötymässä aiempaa edullisemmista markkinoista, sanoo Suominen.

Suominen muistuttaa, että kuukausisäästäjä on liikkeellä pitkällä tähtäimellä, joten säästäjällä ei ole mitään tarvetta lähteä muuttamaan sijoitusstrategiaansa markkinoiden väliaikaisesta heikkoudesta.

– Ennemminkin laskua voi katsoa mahdollisuutena lisätä varojaan osakemarkkinoille, sanoo Suominen.