Pysäyttävä kuva jouluhartaudesta rintamalla 1939 – ”Tykin ammukset sujahtelivat matalalta yli”

Kaartin jääkärirykmentin komentaja, eversti Asko Kopra on jakanut Twitterissä kuvan jalkaväkirykmentti 34:n kuudennen komppanian kenttäjumalanpalveluksesta jouluaattona 1939 talvisodan rintamalla. Ketjussa Kopra kertoo jumalanpalveluksen tapahtumista.

Sodan olot tulevat kuvasta selkeästi ilmi.

– Jalkaväkirykmentti 34:n kuudes komppania on jylhän näköistä joukkoa: vaatetus kirjavaa, lumipuvut harmaita ja repaleisia, miesten kasvot partaisia ja nokisia, Kopra kuvailee.

– Ensin kajahtaa jouluvirsi Enkeli taivaan, sitten puhuu pastori Antti J. Rantamaa: ”Vaikka tuhansia kaatuisi vierelläsi ja kymmeniätuhansia oikealta puoleltasi, ei sinuun satu, koska olet ottanut Herran, sinun Jumalasi varjelijaksesi.”

Jumalanpalvelus järjestettiin, vaikka Neuvostoliiton tykistötuli osui lähelle.

– Jumalanpalveluksen aikana vihollistykkien ammukset sujahtelevat yli matalalta ja räjähtävät parisataa metriä taaempana metsikössä, Kopra kirjoittaa.

Myös jouluyönä Neuvostoliiton joukot keskittivät tykistötulta Suomen asemiin. Ajankohdalla ei ollut hyökkääjän sotatoimiin vaikutusta.

– Yöllä jymisee kovanlainen tykistötuli. Srapnellit leimahtelevat pimeällä taivaalla kuin juhlavalot. Vihollisen puolella ei vietetä joulua, eversti toteaa.

Jouluhartauden rakenne oli rintamalla poikkeava. Jouluevankeliumia ei siellä kuunneltu.

– Pastori Rantamaa ei lukenut jouluevankeliumia vaan psalmia 91. ”Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. — Sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.” Se on sotilaan psalmi.

Hyvää ja rauhallista joulua!

JR 34:n 6. komppanian jouluhartaus Kollaalla vihollisen tykistötulesta huolimatta, 24.12.1939.

•••

Wishing you a Merry Christmas!

6th Company of the 34th Infantry Regiment in Christmas Service under enemy fire at the Kollaa front, Dec 24, 1939. pic.twitter.com/f26NFc4vgg

— jhlcolorizing (@jhlcolorizing) December 24, 2021