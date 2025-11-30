Verkkouutiset

Kuvan ambulanssi ei liity Raaseporin onnettomuuteen. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Puolustusvoimien kuorma-auto onnettomuudessa, useita loukkaantunut

  • Julkaistu 30.11.2025 | 14:08
  • Päivitetty 30.11.2025 | 18:49
Varusmiehiä kuljettanut ajoneuvo ajautui ojaan Raaseporissa.
Varusmiehiä kuljettanut Puolustusvoimien kuorma-auto ajautui sunnuntaina ojaan Raaseporin Perniöntiellä, poliisi tiedottaa. Onnettomuudessa oli osallisena 13 henkilöä. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 12.45. Onnettomuudessa mukana olleet varusmiehet palvelevat Rannikkoprikaatissa.

Yksi varusmiehistä loukkaantui onnettomuudessa vakavammin, mutta hänellä ei poliisin mukaan ole hengenvaaraa. Muilla loukkaantuneilla varusmiehistä  on eriasteisia lieviä vammoja, joita tarkistetaan sairaalassa.

Poliisi epäilee kuljettajaa alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Tutkinnanjohtaja tiedottaa tapahtuneesta tarvittaessa lisää maanantaina.

