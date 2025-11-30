Puolustusvoimien kuorma-auto onnettomuudessa, useita loukkaantunut

Varusmiehiä kuljettanut Puolustusvoimien kuorma-auto ajautui sunnuntaina ojaan Raaseporin Perniöntiellä, poliisi tiedottaa. Onnettomuudessa oli osallisena 13 henkilöä. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 12.45. Onnettomuudessa mukana olleet varusmiehet palvelevat Rannikkoprikaatissa.
Yksi varusmiehistä loukkaantui onnettomuudessa vakavammin, mutta hänellä ei poliisin mukaan ole hengenvaaraa. Muilla loukkaantuneilla varusmiehistä on eriasteisia lieviä vammoja, joita tarkistetaan sairaalassa.
Poliisi epäilee kuljettajaa alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Tutkinnanjohtaja tiedottaa tapahtuneesta tarvittaessa lisää maanantaina.
Uutista päivitetty kello 15.09.
Uutista päivitetty poliisin uusilla tiedoilla varusmiesten vammoista, joukko-osastosta sekä kuljettajan alustavasta rikosepäilystä.