Puolustusvoimat hankkii tykistöpanoksia 79 miljoonalla eurolla

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan 155 millimetrin tykistön täyspanoksia Nammo Lapua Oy:ltä 79 miljoonalla eurolla. 155 millimetrin tykistön panosta käytetään kenttätykkien 155 K 83-97, 155 K 98 ja panssarihaupitsin 155 PSH K9 ”Moukarin” laukausten ajopanoksina.

– Kohdistamme jälleen suuren materiaalitilauksen kotimaiselle teollisuudelle. Tykistön ampumatarvikkeiden riittävyys on yksi Maavoimien suorituskyvyn kulmakivistä, ja sitä turvataan tällä päätöksellä. Suomen sotilaalliselle huoltovarmuudelle on erittäin tärkeää, että kotimainen tuotantokyky keskeisissä puolustustarvikkeissa pysyy ja vahvistuu. Tärkeää on myös, että puolustuskyvystä huolehtiminen tuo suomalaisille työtä ja hyvinvointia, puolustusministeri Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Hankinnan kotimainen työllisyysvaikutus on arviolta 240 henkilötyövuotta. Hankinta sisältyy puolustushallinnon suunniteltuun budjettikehykseen, ja sen taustalla on Puolustusvoimain, Nammo Lapuan ja Nammo Vihtavuoren välinen strateginen kumppanuussopimus.