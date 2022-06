Puolustaja vetää Bayraktareita pois – Venäjän ilmapuolustus uhkaa tehdä lennokit turhiksi

Ukraina on vetänyt sodassa mainetta niittäneet Bayraktar-lennokit lähes kokonaan pois rintamalta, Foreign Policy kertoo. Syyksi kerrotaan Venäjän ilmapuolustuksen tehostuminen.

– Ne olivat todella hyödyllisiä ja tärkeitä kolonnien pysäyttämisessä ensimmäisinä päivinä. Nyt kun he [venäläiset] ovat saaneet kasaan hyvän ilmapuolustuksen, ovat ne [Bayraktarit] lähes hyödyttömiä, ukrainalaislentäjä kertoo Foreign Policyn toimittaja Jack Detschin mukaan.

Artikkelissa kerrotaan, että Ukrainan asevoimien pääesikunnassa ollaan eri mieltä lennokkien käytöstä kuin etulinjassa. Sodanjohdon kerrotaan toivovan amerikkalaisia Grey Eagle -lennokkeja. Pilottien mukaan niistä ei taas olisi enää niiden hinnan arvoista hyötyä nykyisessä ilmapuolustusympäristössä.

– Ei tämä ole Afganistan, eräs lentäjä kommentoi.

Yhdysvaltain hallinto on pohtinut lennokkien toimittamista Ukrainaan. Hyökkääjän ilmapuolustuksen kehityksen kerrotaan kuitenkin huolestuttavan amerikkalaisiakin. Kentällä olevat komentajat sanovat, että niin kutsutuista kamikaze-lennokeista olisi nyt yhtä paljon hyötyä kuin Grey Eagleista.

Haastatellut ukrainalaiset toistavat usein kuullun vaatimuksen amerikkalaisvalmisteisista hävittäjistä ja ilmapuolustusjärjestelmistä. Ukrainalaislentäjien mukaan amerikkalaiskoneet auttaisivat venäläisten ilmapuolustusjärjestelmien tuhoamisessa.

Ukrainan ilmapuolustuksen kerrotaan toimivan yhä. Ilmapuolustusjoukkoja kouluttavan everstiluutnantti Denys Smazhnyin mukaan yksiköt toimivat itsenäisesti ja liikkuvat jatkuvasti. Ukrainan ilmatorjunta on hänen mukaansa tuhonnut sodan aikana yhteensä noin 500 kohdetta. Luvussa on mukana noin 150 helikopteria ja sama määrä risteilyohjuksia.

