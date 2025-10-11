Puolan ulkoministeri: Vladimir Putinin tavoitteet eivät ole muuttuneet

Venäjä ja Vladimir Putin eskaloivat sotaansa ja provosoivat Natoa yhä enemmän, kirjoittaa Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski New York Times -lehdessä.

Hänen mukaansa Puolan ilmatilaan syyskuun alussa lentäneet venäläiset droonit eivät olleet vahinko. Viikko myöhemmin venäläishävittäjä loukkasi Viron ilmatilaa.

– Nämä droonit eivät poikenneet reitiltään. Ne eivät eksyneet vahingossa Naton jäsenmaahan, ulkoministeri kirjoittaa.

Tämä on Sikorskin mukaan osoitus siitä, ettei Venäjä halua rauhaa, vaan eskalaatiota.

– Jos tämä yllättää, ei ole kiinnittänyt asiaan riittävästi huomiota, hän sanoo.

Tästä ovat todisteena muun muassa Venäjän kasvaneet sotilasmenot vuonna 2025. Ne ovat tältä vuodelta arviolta 15,5 biljoonaa ruplaa eli noin 190 miljardia dollaria. Arvioiden mukaan vuonna 2026 Venäjä käyttää 40 prosenttia bruttokansantuotteestaan sotilasmenoihin, Sikorski kirjoittaa.

Putinin osallistuminen neuvotteluihin esimerkiksi Alaskassa ovat vain yritys ostaa aikaa, eivät todellinen pyrkimys rauhan saavuttamiseksi, ulkoministeri huomauttaa. Todellisuudessa Venäjän tavoitteet eivät ole muuttuneet mihinkään.

– Hänen pitkän aikavälin tavoitteensa eivät ole muuttuneet: Venäjän imperiumin uudelleenrakentaminen, transatlanttisten turvatakuiden heikentäminen, lännen jakaminen sekä — viimeisenä mutta ei vähäisimpänä — Yhdysvaltojen heikentäminen, Sikorski sanoo.

Venäjän kanssa neuvotteleminen on ulkoministerin mukaan kuitenkin mahdollista. Ensin on osoitettava voimakkuutensa ja vasta sen jälkeen aloitettava dialogi, ulkoministeri kertoo.

Kylmän sodan lopettamiseen osaltaan vaikuttaneet neuvottelut presidentti Ronald Reaganin ja neuvostojohtajan Mihail Gorbatšovin välillä eivät olisi onnistuneet, ellei Reagan olisi ensin hyödyntänyt Neuvostoliiton taloudellista heikkoutta luomalla valtavaa sotilaallista ja taloudellista painetta, hän jatkaa.

Putin ei kuitenkaan ole vielä siinä vaiheessa, ulkoministeri huomauttaa. Ainoa keino hänen saamisekseen neuvottelupöytään on se, että hän ymmärtää ettei voi ”tappaa tietään” ulos helmikuussa 2022 tekemästään virheestä, laajamittaisen hyökkäyssodan aloittamisesta Ukrainassa.

– Tämän aikaansaamiseksi on välttämätöntä jatkaan Ukrainan taloudellista ja sotilaallista tukemista ja heikentää Venäjän sotatalouden perustuksia.

– Maailman suurin valtio ei tarvitse lisää maata. Sen tulisi pitää parempaa huolta siitä, mitä on sen tunnustettujen rajojen sisäpuolella, ulkoministeri päättää.