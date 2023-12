Puolan ulkoministeri: Vain ukrainalaisilla on oikeus sotaväsymykseen

Lännen on jatkettava Ukrainan määrätietoista tukemista sekä varauduttava myös muutoin Venäjän uhkaan, sanoo Puolan tuore ulkoministeri Radoslaw Sikorski The Observerin haastattelussa. Pitkän uran kotimaansa politiikassa tehnyt Sikorski on nyt toista kertaa ulkoministerinä, toimien tehtävässä jo vuosina 2007-2014.

Haastattelussa juuri Kiovan vierailulta lauantaina palannut Sikorski myöntää, että puolustustaistelua käyvän Ukrainan tilanne on nyt synkempi kuin aikaisemmin. Sota on ajautunut pattitilanteeseen, ja keskustelu lännen tuen jatkumisesta käy kuumana Atlantin molemmin puolin.

Puola on sodan aikana ollut yksi Ukrainan suurimmista tukijoista. Sikorski taas tunnetaan Vladimir Putinin hallinnon pitkäaikaisena arvostelijana, tuomiten kovin sanoin jo Krimin miehityksen ensimmäisellä ministerikaudellaan vuonna 2014.

– Oli helppoa tukea innolla Ukrainaa silloin kun he valtasivat takaisin maa-alueita, kärsivällisyyttämme ja määrätietoisuuttamme koetellaan kunnolla vasta nyt sodan ajauduttua pattitilanteeseen, Sikorski sanoo The Observerille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin perjantaina tavannut Sikorski lupaa haastattelussa, että Ukrainan tukeminen tulee olemaan hänen keskeisin prioriteettinsa ulkoministerinä. Jos Venäjä onnistuu tavoitteessaan ja valloittaa Ukrainan, tulevat kaikki muut kysymykset olemaan tähän verrattuna ”mikroskooppisia”, Sikorski toteaa.

Vain ukrainalaisilla on oikeus sotaväsymykseen, puolalaispolitiikko julistaa. Länsimaat eivät taas uhraa sodassa mitään, Sikorski sanoo. Haastattelussa hän kehottaa nyt Euroopan maita panostamaan sotatuotantoon ja varustautumaan. Vaikka länsi on Venäjää 20 kertaa rikkaampi, pystyy sotatalouteen siirtyvä Venäjä ohittamaan länsimaat tuotannossa, Sikorski pelkää.

Venäjän menestystä taistelukentällä on kuitenkin liioiteltu, sanoo asiasta Kiovassa keskustellut Sikorski.

– Lännessä ollaan yhtäkkiä synkkänä, mutta Bahmutin taistelun jälkeen venäläiset eivät ole valloittaneet mitään, paitsi yhden ison kylän, hän sanoo.