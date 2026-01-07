Puolan Patriot-ohjukset täydessä valmiudessa

Puola on ilmoittanut, että sen Yhdysvalloista hankkimien Patriot-ohjuspatterien integroitu taistelunjohtojärjestelmä (IBCS) on saavuttanut täyden operatiivisen valmiuden. Puola on Notes from Poland -uutissivuston (NfP) mukaan ensimmäinen USA:n liittolainen, joka on ottanut järjestelmän täysimääräisesti käyttöön.

– Tämä on suuri hetki meille kaikille. Tämä on esimerkki Puolan ja Yhdysvaltojen vahvasta liittosuhteesta, yhteisestä panostuksesta turvallisuuteen ja puolustukseen, pelotteeseen ja Naton itäisen sivustan suojaamiseen, Puolan puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz toteaa.

Yhdysvaltain Varsovan-suurlähettiläs Thomas Rose luonnehtii askelta suureksi voitoksi Puolalle ja muille liittolaisille. Liittolaisuuden ytimessä ovat hänen mukaansa kunkin jäsenmaan kyky, pelote ja voima.

– Puola on tänään ottanut askeleen, joka on koko maailman nähtävissä. Ystävät näkevät sen, ja viholliset näkevät sen. Kukaan ei voi enää hyppiä Puolan silmille, ja jos joku sitä yrittää, se on typerää, suurlähettiläs sanoo.

Osana mittavaa puolustushankintaohjelmaansa Puola solmi vuonna 2024 Yhdysvaltojen kanssa yli kahden miljardin euron arvoisen sopimuksen IBCS-järjestelmästä, joka näyttelee NfP:n mukaan olennaista roolia sekä maan keskipitkän kantaman Wisła- että lyhyen kantaman Narew-ilmapuolustushankkeissa.

Ensimmäiset Yhdysvalloista tilatut Patriot-järjestelmät otettiin vuonna 2023 käyttöön Varsovan Babicen lentokentällä. Wisła-ohjelmaa laajennetaan seuraavaksi kahdeksalla Patriot-patteristolla, joista osa valmistetaan Puolassa.

Uusi taistelunjohtojärjestelmä on NfP:n mukaan järjestelmän ”aivot”, jotka yhdistävät tutkat, lavetit ja muut järjestelmät, kuten vastikään hankitut F-35-hävittäjät. Sen täyden operatiivisen valmiuden saavuttaminen huipentaa puolustusministeri Kosiniak-Kamyszin mukaan lukuisten eri osapuolten monivuotisen työn.