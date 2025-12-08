Puolan kommunistipuolue julistettiin laittomaksi

Puolan perustuslakituomioistuin on todennut ratkaisussaan Puolan kommunistisen puolueen toimivan perustuslain vastaisesti. Tämä johtaa Notes from Poland -uutissivuston (NfP) mukaan todennäköisesti puolueen kieltämiseen.

– Puolan oikeusjärjestelmässä ei ole sijaa miljoonien ihmisten – myös maanmiestemme – kuolemasta vastuussa olevalle, rikollisia ja kommunistisia hallintoja ylistävälle puolueelle perustuslakituomioistuimen tuomari Krystyna Pawłowicz kirjoittaa päätöksen perusteluissa.

Päätös syntyi lähes tarkalleen viisi vuotta sen jälkeen, kun Puolan entinen oikeusministeri ja yleinen syyttäjä Zbigniew Ziobro esitti tuomioistuimelle hakemuksen puolueen kieltämisestä. Viime kuussa myös maan nykyinen presidentti Karol Nawrocki ilmoitti yhtyvänsä hakemukseen.

Kyseessä oleva KPP-puolue perustettiin vuonna 2002. Se väittää olevansa ennen toista maailmansotaa Puolassa toimineen kommunistisen puolueen seuraaja – ei Neuvostoliiton tukeman Puolan yhdistyneen työväenpuolueen (PZPR), joka hallitsi Puolaa sodan jälkeen vuoteen 1989 asti.

Ziobron mukaan KPP:llä on kuitenkin samat tavoitteet kuin muilla 1900-luvun kommunistisilla puolueilla, kuten siirtyminen Neuvostoliiton mallin mukaiseen yhteiskuntajärjestelmään totalitaarisin menetelmin. Presidentti Nawrocki puolestaan painotti katsovansa, että KPP:n tavoitteet ja toiminta ovat Puolan oikeusjärjestyksen vastaisia ja että kommunistinen ideologia on ”suunnattu perustavanlaatuisia inhimillisiä arvoja ja eurooppalaisen ja kristillisen sivilisaation perinteitä vastaan”.

Nyt tehdyn ratkaisun tulisi periaatteessa johtaa KPP:n kieltämiseen, sillä Puolan puoluetoimintaa sääntelevän lain mukaan ”mikäli perustuslakituomioistuin antaa tuomion puolueen tavoitteiden tai toiminnan perustuslain vastaisuudesta, tuomioistuin tekee välittömästi päätöksen puolueen poistamisesta rekisteristä”. Eteneminen puolueen kieltämiseen ei kuitenkaan ole NfP:n mukaan aivan suoraviivaista, sillä myös tuomioistuimen oma asema on tällä hetkellä kiistanalainen.