Puola sulkee ukrainalaisia auttaneen pakolaiskeskuksen

Puola on sulkenut suurimman ukrainalaisia pakolaisia auttaneen pakolaiskeskuksensa, uutisoi Financial Times. Sulkeminen tapahtui, kun suurin osa keskusta asuttaneista pakolaisista oli jo löytänyt majoituksen muualta.

Sodan alettua Puola on toiminut ukrainalaisten pakolaisten valtaväylänä EU:n alueelle. Vuonna 2022 maa rekisteröi 1,5 miljoonaa pakolaista samalla, kun miljoonat muut matkustivat Puolan kautta edelleen muihin maihin.

Torstaina suljetussa Nadarzynin pakolaiskeskuksessa majoitettiin jopa 9000 ukrainalaista keväällä 2022. Keskusta suljettaessa sen tiloissa majoittui vielä noin 300 pakolaista, jotka sijoitettiin toisiin pakolaiskeskuksiin.

Nadarzyn oli alun perin tarkoitettu väliaikaiseksi pakolaiskeskukseksi, sanoo keskuksen sijaintiprovinssin Mazovian tiedottaja Dagmara Zalewska. Keskuksen sulkemista perusteltiin tämänhetkisen pakolaismäärän pienuudella.

– Ukrainasta Mazoviaan saapuvien pakolaisten väärä on hyvin vähäinen, Zalewska sanoo.

Zalewskan mukaan keskuksen sulkeminen oli osa maan pakolaisjärjestelmän uudelleenorganisointia pakolaistilanteen muututtua. Monet ukrainalaiset ovat esimerkiksi löytäneet pysyviä asuntoja niin Puolasta kuin muistakin maista. Osa pakolaisista on myös palannut takaisin Ukrainaan sellaisille alueille, joille palaaminen on riittävän turvallista. Sotaa pakenevien ihmisten määrä on myös vähentynyt rintamalinjojen jähmettyessä.