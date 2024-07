Puola kaatoi puna-armeijan patsaan

Puna-armeijaa ylistänyt patsas kaadettiin Nowogardin kaupungissa Puolassa.

Vuonna 1972 pystytetty patsas kaadettiin juhlavin menoin. Alla olevalla videolla näkyy, kuinka väkijoukko hurraa patsaan kaatuessa.

Asiasta viestipalvelu X:ssä kertovan Visegrad 24 -uutissivuston mukaan kyseessä oli 41. kaadettu neuvostoajan patsas viimeisen kahden vuoden aikana. Puna-armeijaa ja kommunistivaltaa ylistävien patsaiden kaataminen on kiihtynyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Puolassa lainsäädäntö edellyttää paikallisviranomaisilta toimia neuvostoajan muistomerkkien poistamiseksi.

Nowogard sijaitsee Puolan luoteisosassa.

