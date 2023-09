Puheet Venäjän ja Ukrainan rauhasta tyrmätään: Hyödyllisten idioottien toiveajattelua

Yhdysvalloissa ja muualla lännessä on esiintynyt toiveita Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluista. Toiveita on herännyt myös siitä, että sota suistaisi Venäjän johtaja Vladimir Putinin vallasta.

University College London -yliopiston apulaisprofessori Mart Kuldkepp tyrmää puheet rauhasta tai äkillisestä käänteestä.

– Aiemminkin historiassa Venäjä on osoittautunut savijaloilla seisovaksi jättiläiseksi pikemminkin jälkiviisastelussa, kun taas tapahtumien pyörteessä romahdusta ei pysty takaamaan mikään. Siksi nytkin on parempi olettaa, että Vladimir Putin pysyy vallassa, venäläinen kanuunanruoka jatkuu vielä pitkään, ja tähän astisista tapahtumista on otettu opiksi ainakin taktiset opetukset, Kuldkepp kirjoittaa Postimees -lehdessä.

Hän muistuttaa, että hyökkäyksen alkuun verrattuna Ukrainassa sotii aiempaa kokeneempia ja osaavampia venäläissotilaita. Venäjän ohjusvarastoissakaan ei ole havaittu tyhjenemisen merkkejä.

Kuldkepp kirjoittaa, että ainoa ratkaisu sotaan on Ukrainan voitto. Rauhanneuvottelut ovat turhia, koska Venäjän lopulliset tavoitteet eivät ole muuttuneet.

– Mikä tahansa muun ”rauhantavoitteen” asettaminen, jota kaikenlaiset ”intellektuellit” ja muut hyödylliset idiootit suosittelevat, on puhdasta toiveajattelua ja näin myös maaperän valmistamista jo jollekin toiselle sodalle tulevaisuudessa.