PS:n entinen kansanedustaja kertoo eroavansa puolueesta

Perussuomalaisten entinen kansanedustaja Veikko Vallin kertoo eroavansa puolueesta.
Hän kirjoittaa Facebook-tilillään syynä eroon olevan muun muassa Vallinin poliittisen uran päättyminen.
– Nyt kun poliittinen ura on ohi, niin lienee parempi irtautua puolueesta, Vallin toteaa.
Yhtenä merkittävänä syynä erolle entinen kansanedustaja nostaa ”eläinten tappamisesta nautintoa saavat tappoporukat”, jotka ovat hänen mukaansa iso osa puoluetta.
– Minua etoi jo eduskunta-aikana eräiden kansanedustajien eläinten tappamisella mässäily mutta purin hammasta ja olin hiljaa, Vallin kertoo.
Vallin on jakanut Facebook-sivuilleen useita päivityksiä, joissa hän kritisoi metsästämistä. Hän antaa kannatusta eläinfilosofi Elisa Aaltolan ajatuksille siitä, että metsästäjät nauttisivat eläinten tappamisesta.
– Itsekin tulkitsen, että metsästäjät nauttivat tappamisesta. Se on todella outo piirre ihmisessä. Osa näistä tapporinkien jäsenistä on varmuudella psykopaatteja, Vallin sanoo.
Hän pitää esimerkiksi tapetun karhun kanssa valokuvissa poseeraamista keinona pönkittää ”päästäisen kokoista itsetuntoa”.
Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas arvostelee Vallinin kirjoituksia metsästyksestä julkaisun Facebook-kommenteissa ja sanoo metsästyksen olevan osa suomalaista perinnettä.
Vallin vastaa Peltokankaan kommenttiin kritisoimalla tämän työskentelyä turkistarhoilla.
– Kyllä minulla meni arvostus sinuun, kun kerroit työksesi nylkeneesi tarhakettuja, ja pidät sitä ihan hienona ammattina.
– Kettutarhaus on kuvottava bisnes, joka olisi pitänyt lopettaa jo kauan sitten, kuten sivistyneet maat ovat tehneetkin, Vallin vastaa.
Eläinten oikeudet vaikuttavat kiinnostavan entistä poliitikkoa yleisemminkin, sillä hän on muun muassa jakanut videon lehmistä ja kertoneensa lopettaneen niiden lihan syömisen.
– Minä en enää syö näitä kavereita. Otan proteiinit muualta. Ja olo vain paranee. Sekä fyysisesti että henkisesti, Vallin kirjoittaa videon jakamisen yhteyteen.
Eläinten oikeudet eivät ole kuitenkaan ainoa syy Vallinnin erolle puolueesta. Se oli vain se viimeinen niitti, hän selventää.
Vallin ei kuitenkaan täysin tyrmää entistä puoluettaan. Hänen mukaansa puolueella on tärkeä rooli Suomen politiikassa. Ex-kansanedustaja kertoo olevansa kiitollinen siitä, että perussuomalaiset on antanut hänen kokeilla politiikassa mukana olemista.
– Kiitollinen pitää olla siitä, että puolue antoi minun kokeilla siipiäni politiikassa. Tämän pidemmälle ne eivät kantaneet. Jatkossa teen sitä minkä paremmin osaan. Kiitos myös minua äänestäneille ja tukeneille, Vallin kirjoittaa.