Suomen on PS:n mukaan pakko tasapainottaa julkinen talous

Perussuomalaisten kansanedustajan, valtiovarainvaliokuntavastaavan Ville Vähämäen mukaan hallitus haluaa kääntää Suomen velkaantumiskehityksen.

Vähämäki piti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnan käsitellessä valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024–2027.

Hänen mukaansa hallituksen finanssipoliittiset tavoitteet ovat selkeät.

– Haluamme kääntää Suomen velkaantumiskehityksen. Velkasuhde on taitettava. Julkista taloutta on vahvistettava. Näistä asioista vallitsee laaja konsensus. Tämän vaalikauden aikana julkista taloutta on vahvistettava pysyvästi. Vain tämä luo pohjan kestävälle kahden vaalikauden aikana tapahtuvalle talouden oikaisulle, Vähämäki sanoi.

– Julkisen talouden suunnitelma sisältää samalla Suomen vakausohjelman ja vastaa EU:n vaatimukseen pitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta. EU:n finanssipoliittista sääntökehikkoa uudistetaan tällä hetkellä. Tästä näkökulmasta ajatellen kahden vaalikauden aikana tapahtuva julkisen talouden oikaisu on oikea valinta. Pystymme toteuttamaan kasvua luovia toimenpiteitä. Finanssipolitiikan linja on ensi vuonna elvyttävää ja tiukkenee vaalikauden loppua kohden.

Taloustilanne ei ole mahdoton

Vähämäki korostaa, että talouskehitykseen liittyy huomattavasti tekijöitä, joita ei pystytä ennakoimaan.

– Niitä ovat muun muassa maailmantalouden kehitys, Venäjän hyökkäyssota ja muiden konfliktien laajuus. Valtiontalouteen, talouskasvuun sekä kuluttajien ostovoimaan vaikuttaa huomattavasti keskuspankkien tekemät päätökset.

Yleinen taloustilanne ei kuitenkaan ole Suomen kannalta mahdoton.

– Suomen talouskasvu on nollan tuntumassa loppuvuonna, mutta kiihtyy ennusteiden mukaisesti ensi vuonna. Inflaatio on hidastumassa nopeasti ja tämä tulee nostamaan kotitalouksien ostovoimaa. Ostovoimaa kasvattaa lisäksi työtulovähennyksen kasvattaminen ja lapsivähennyksen käyttöönotto osana työtulovähennystä, Vähämäki sanoi.

Hänen mukaansa hallitus lisää kansalaisten ostovoimaa

– Kauden aikana käytämme 500 miljoonaa lisää kansalaisten ostovoiman kasvattamiseen. Jo ensi vuonna 160 miljoonaa polttoaineiden hinnan keventämiseen. Ostovoiman kasvu, inflaation hidastuminen ja investoinnit nostavat talouskasvua vuodesta 2024 alkaen.

Suomi ei muuta viitekehystään

Vähämäki tähdentää, että suomi ei kuitenkaan muuta viitekehystään tulojen tasaamisen suhteen.

– Suomi säilyy menoleikkauksista huolimatta kuitenkin yhä eniten tuloja tasaavien maiden joukossa OECD:n tilastoissa. Tulonjakovaikutusten mittaaminen täytyykin tehdä koko hallituskauden aikana tehtäville toimenpiteille, jolloin tulee huomioiduksi myös pieni- ja keskituloisille suunnattu 500 miljoonan työtulovähennys kokonaisuudessaan.

Hän muistuttaa, että valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota valtion vastuiden kasvuun.

– Vastuut koostuvat valtion velasta, eläkevastuista sekä valtion takauksista. Keskeinen toimi millä näitä voidaan pienentää, on talouskasvun vauhdittaminen, ja siihen tämä julkisen talouden suunnitelma antaa hyvät mahdollisuudet.

– Suomen on pakko tasapainottaa julkinen talous. Ilman hallitusohjelman toteuttamista kokonaisuudessaan se ei onnistu.