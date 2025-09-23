”Samppanja-sosialismin aika on ohi”

Kansanedustaja Miko Bergbom ennakoi perussuomalaisten ryhmäpuheessa vuoden 2026 budjetin lähetekeskustelussa, kuinka oppositiosta tullaan jälleen kuulemaan julistuksia siitä, miten hirveitä arvovalintoja hallitus on tehnyt yrittäessään pelastaa Suomen talouden katastrofin keskeltä.

– Opposition mielestä esimerkiksi hallituksen yli miljardin euron veronalennukset työntekoon ovat olleet väärä arvovalinta.

Bergbom arveli, kuinka oppositio julistanee totuuksina hallituksen toimien olevan syynä myös siihen, että suomalaiset eivät uskalla kuluttaa rahaa.

– On kuitenkin huomionarvoista, mitä oppositio jättää kertomatta. He eivät tule kertomaan teille, että ostovoima on kasvanut hallituskauden jokaisena vuotena. Te ette myöskään kuule heiltä totuutta siitä, että viimeksi, kun suomalaisten ostovoima koki historiallisen romahduksen, valtaa maassa käytti punavihreä Marinin-Saarikon vasemmistohallitus.

Bergbom totesi, että nykyisen hallituksen linja perustuu työlle ja yrittäjyydelle, turvallisuudelle sekä vastuulliselle taloudenpidolle.

– Perussuomalaiset näkevät, että leikkausten tulee kohdistua nimenomaan suomalaisten kannalta toissijaisiin menoihin ja Suomen on keskityttävä perusasioihin, Bergbom totesi.

Hänen mukaansa ”onneksi Suomessa valtaa ei pidä samppanja-sosialismiin kallellaan oleva, veronmaksajia halveksiva ja vastuuta välttelevä vasemmistohallitus”.

Bergbom totesi, että perussuomalaiset sanovat ”kyllä” rajaturvallisuudelle, vahvalle puolustuskyvylle sekä säästöille kehitysavusta, maahanmuutosta, hallinnosta ja Yleisradiosta.

– Ja tietenkin sanomme ”kyllä” vastuunkannolle ja ratkaisuille. Mutta sanomme ”ei” vastuun välttelylle ja keskustan tyhjille papereille, Bergbom summasi.

Hän muistutti, että Veronmaksajien keskusliiton mukaan vuonna 2026 keskituloisen palkansaajan ostovoima on lähes 800 euroa vuodessa korkeampi edellisvuoteen nähden ja yli 2 300 euroa enemmän kuin nykyisen hallituksen aloittaessa työnsä.

– Me alennamme verotusta, koska luotamme siihen, että suomalaiset tietävät tämän salin päättäjiä paremmin, mihin heidän rahansa pitäisi käyttää, Bergbom painotti.

Bergbomin mukaan perussuomalaiset näkee Suomen itsenäisyyden olevan puolustamisen arvoinen asia, joka antaa mahdollisuuden myös eduskuntapuolueille olla erimielisiä siitä, miten maatamme pitää rakentaa.

Hän kiitti oppositiota siitä, että panostuksissa puolustukseen on oltu lähes yksimielisiä.

– Perussuomalainen eduskuntaryhmä on valmis hakemaan samaa yhtenäisyyttä myös muihin Suomen tulevaisuuden kannalta oleellisiin kysymyksiin.