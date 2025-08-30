”PS kyseenalaistaa kokonaisuuden, johon hallitusyhteistyö nojaa”

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz kritisoi viestipalvelu X:ssä perussuomalaisten puoluejohtoa sen antamista kommenteista.

Adlercreutz viittaa muun muassa perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan lausuntoihin Ylen A-studiossa, jossa hän kutsui Afrikasta ja Lähi-idästä tulevia maahanmuuttajia ”heikkolaatuisiksi”. Lisäksi Keskisarja puhui väestönvaihtoteoriasta, jota suojelupoliisi on luonnehtinut salaliittoteoriaksi.

Myöhemmin perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra totesi hyväksyvänsä Keskisarjan puheet.

Pääministeri Petteri Orpo totesi aiemmin lauantaina, että perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet tullaan käsittelemään yhdessä hallituspuolueiden kesken tulevassa budjettiriihessä. Adlercreutz muistuttaa viestissään Orpon linjauksesta ja painottaa, että Keskisarjan puheita ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä.

RKP:n puheenjohtajan mielestä perussuomalaisen kansanedustajan puheista voi aiheutua vakavia seurauksia yhteiskunnalle.

– Kun poliittisessa keskustelussa kylvetään siemeniä, joissa ihmisarvo kyseenalaistetaan, se lisää yhteiskunnan epävakautta ja luo maaperää väkivallalle ja radikalisoitumiselle, Adlercreutz varoittaa.

Adlercreutz huomauttaa myös, että perussuomalaisten puoluejohto kyseenalaistaa puheillaan sen kokonaisuuden, johon hallitusyhteistyö nojaa.

– Budjettiriihessä tulee selvittää onko perussuomalaiset kykenevä vastuun kantamiseen ja vastuulliseen toimintaan, Adlercreutz päättää.