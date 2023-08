Professorit IL:lle: Tätä maalittaminen tarkoittaisi rikoslaissa

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melanderin mukaan on tehtävä ero maalittamisen määritelmälle julkisessa keskustelussa ja sille, mikä määritelmä olisi rikoslaissa.

Hän toteaa Iltalehdelle, että julkisessa keskustelussa käsitteitä käytetään usein väljemmin kuin juridiikassa.

– Välillä tuntuu siltä, että esimerkiksi kovasanainen kritiikki ymmärretään julkisessa keskustelussa maalittamiseksi, vaikkei se ehkä olisi sitä, jos maalittaminen määriteltäisiin oikeudellisesti, Melander pohtii.

Hänen mukaansa maalittamisen tunnusmerkistö olisi määriteltävä riittävän tarkkarajaisesti, jos siitä säädetään rikoslaissa.

Maalittamisen kriminalisoinnin tarpeellisuutta selvitettiin oikeusministeriön arviomuistiossa viime syksynä. Sen perusteella kriminalisoinnille on löydettävissä perusteita. Sisäministeriön määritelmä maalittamiselle on tämä: Maalittaminen on ilmiö, jossa yksi tai useampi toimija kehottaa ja yllyttää suurta joukkoa hyökkäämään yhden ihmisen kimppuun eri tavoin, esimerkiksi lähettämällä vihaviestejä sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa.

– Ajattelen niin, että, jos maalittamista lähdettäisiin kriminalisoimaan, kriminalisointi kohdistuisi nimenomaan järjestelmälliseen häirintään, jossa tarkoituksena on häiritä jotain tiettyä henkilöä hänen työtehtäviensä tai yhteiskunnallisen asemansa vuoksi, Melander arvioi.

– Olennaista on, että maalittamisessa käytetään sähköistä tietoverkkoa ja joko häiritään, uhataan tai painostetaan järjestelmällisesti jotain henkilöä hänen työtehtävänsä tai yhteiskunnallisen tehtävänsä takia. Sillä pyritään saamaan kohteena oleva henkilö toimimaan tai olemaan toimimatta tavoitellulla tavalla. Lukuisat ihmiset siis tekijän yllyttämänä häiritsevät toiminnan kohdetta, Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen puolestaan sanoo IL:lle.

– Pitäisi siis pystyä osoittamaan, että kritisoijan tarkoituksena olisi nimenomaan ollut saada aikaan maalittamisilmiö. Eihän se, jos joku sanoo, että esimerkiksi poliisi, syyttäjä tai tuomari on tehnyt väärän päätöksen, indikoi, että henkilö haluaisi aloittaa vihakampanjan, Tolvanen sanoo myös.