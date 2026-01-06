Professorin varoitus algoritmeista: Yhteinen todellisuus katoaa

Algoritmien vaikutuksista pitäisi keskustella enemmän, huomauttaa kirjailija ja professori Juha T. Hakala.

Koukuttavien sovellusten, kuten Tiktokin, algoritmit näyttävät käyttäjälle videoita, jotka vahvistavat jo valmiita ajauksia. Sovellusten käyttö myös polarisoi käyttäjiään.

– Tutkijoiden mukaan käyttäjä voi joutua jo 20 minuutissa suodatinkuplaan, jolloin hän näkee vain omia uskomuksiaan vahvistavia videoita, hän kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Erityisen huolissaan hän on nuorista. He käyttävät paljon Tiktokia eivätkä ole nopean selailun aikana kykenevieä tekemään kriittistä arviointia kuluttamastaan sisällöstä.

– Ja näin yhteinen todellisuuspohja alkaa murentua.

Hän huomauttaa, että Tiktok on avain erilainen sovellus kuin esimerkiksi viestisovellukset, sillä kyseessä on ”koukuttava kiinalaistaustaisen tekoälyfirman datankeräysalusta”.

Sovellusten hyödyntämät suositusalgoritmit ohjaavat käyttäjiään jatkuvasti radikaalimpiin ja lopulta äärimmäisiin sisältöihin, Hakala varoittaa.

– Kyse ei siis ole vain viihteestä, vaan maailmankuvan rakentumisesta – siitä, miten teknologia vaikuttaa tapaamme nähdä maailma. Mikä milloinkin on normaalia, hän sanoo.

Ratkaisu algoritmien haasteisiin ei ole vain ruutuajan rajoittaminen. Nuorten tulisi ymmärtää, miksi hän näkee juuri tietynlaisia videoita ja tai sisältöä, professori kirjoittaa.

Jokaisen olisi hahmotettava, kuinka käyttäytymistämme muokkaa se mitä näemme sekä se, millä mekanismeilla tunteisiimme ja käytökseemme vaikutetaan, Hakala huomauttaa.

– Puhukaamme algoritmeista ja siitä, mitä ne voivat saada aikaan – meissä aikuisissakin.

Poimintoja videosisällöistämme

Algoritmien lukutaitoa voitaisiin opetella jo koulussa, hän jatkaa. Sillä voisi korvata esimerkiksi koodauksen alkeet tekoälyn aikakaudella, hän lisää.