Professorin uskomaton tarina Juri Gagarinista: Tämän takia sosialismi romahti

Kun Juri Gagarinista oli tullut ensimmäinen ihminen avaruudessa huhtikuussa 1961, päätti Neuvostoliiton kommunistisen puolueen polibyroo palkita hänet henkilökohtaisesti isänmaalle tehdyistä palveluksista. Gagarin sai 15 000 ruplaa. Summa oli huomattava. Palkkio ei kuitenkaan jäänyt tähän.

Kylmän sodan historian ja Neuvostoliiton asiantuntija Sergei Radtshenko on julkaissut Twitterissä kuvia Gagarinin palkkion virallisista asiakirjoista. Hän toteaa koko tarinan kuuluvan ”tätä et kyllä usko” -kategoriaan. Hänen mukaansa tarina osoittaa valaisevasti Neuvostoliiton häkellyttävästä eriarvoisuudesta.

– Hän sai Volga-auton, television, pesukoneen, jääkaapin, imurin, pianon (!), petivaatteet ja kaksi huopaa. Ja lisää tuli, arvostetun Johns Hopkins yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Radtshenko kertoo.

– Gagarinin vanhemmat saivat talopaketin (kolme huonetta), television, radion ja huonekaluja kolmeen huoneeseen. Eikä siinä vielä kaikki, hän jatkaa.

Sankarikosmonautille annettiin myös päälle pantavaa.

– Gagarinille järjestettiin ilmaiset vaatteet. Niihin sisältyi kaksi takkia, päällystakki, kaksi pukua, kahdet kengät, kuusi valkoista paitaa, kaksi hattua, kuusi paria sukkia, kuudet silkkialushousut, housuja ja aluspaitoja sekä kaksitoista (!) nenäliinaa, Sergei Radtshenko listaa politbyroon asiakirjasta.

Juri Gagarinin vaimoakin muistettiin. Hän sai takkeja, mekkoja ja jopa sukkahousuja. Pariskunnan lapsille taas järjestettiin vaunut.

– Tässä kaikessa on jotakin hämmästyttävän naurettavaa. Kyse ei edes ole köyhyydestä (voit olla köyhä ja säilyttää itsekunnioituksesi, vaikkakin kyllä, tässä ”supervallassa” kansan huomattavalle enemmistölle hyvä sukkapari oli ylellisyyttä). Kyse on etuuksien oudosta jakamisesta ja etuoikeuden aineellisesta painotuksesta, professori kirjoittaa.

– Jos kuuluit nomenklatuuraan [valtaeliitti] tai olit lähellä vallan keskusta, sinulla oli tavaraa – toisin kuin tavallisilla tolloilla. Tavan kansalle syötettiin satuja sosialismista. Sinulla taas todella oli *tavaraa*, hän jatkaa.

– Ehkä kaikki, mitä sinulla oli, oli kuusi paria silkkisiä kalsareita. Sillä ei ollut merkitystä. Sinulla oli etuuksia yhteiskunnassa, joka ylpeästi väitti, ettei etuuksia ole. Kaikki tämä on tietysti hyvin tiedossa. On kuitenkin silti mielenkiintoista nähdä asiakirjatodisteita siitä, miten asia toimi käytännössä.

Tämän takia ”Neuvostoliiton koe” oli siellä itsekin varttuneen Sergei Radtshenkon mukaan lopulta niin surkea epäonnistuminen.

He was given a Volga car. A television set. A washing machine. A refrigerator. A vacuum cleaner. A piano (!). Bedding. And two blankets. But wait, there was more. pic.twitter.com/mf8IcLaaUP — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) March 1, 2023

Gagarin was provided with free clothing, including two coats, an overcoat, two suits, two pairs of shoes, six white shirts, two hats, six pairs of socks, six sets of silk underwear, underpants and undershirts, and twelve (!) handkerchiefs. pic.twitter.com/aPmIqcF4Fe — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) March 1, 2023