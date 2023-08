Professori: Vladimir Putinin toiminta on osoitus järjestelmän kriisistä

Siinä, että Vladimir Putin heikentyi pitämällä Jevgeni Prigozhinin hengissä, ei ole ristiriitaa sen kanssa, että Putin heikentyi myös tappamalla Prigozhinin. Näin toteaa eturivin Venäjä-asiantuntija, Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Sergei Radtshenko viestipalvelu X:ssä.

– Prigozhinin selviytyminen tähän saakka oli poikkeama, joka mahdollisesti osoitti Putinin huolen siitä, kuinka hyvin hän hallitsee ”vallan vertikaalinsa”, Radtshenko kirjoittaa.

”Vallan vertikaalilla” kuvataan Putinin luomaa kaikki hierarkiatasot läpäisevää hallintokoneistoa, jonka huipulla ylintä valtaa käyttää presidentti.

– Hän oli luultavasti oikeassa huolestuessaan, koska kapina paljasti toisinajattelua järjestelmän sisällä epämiellyttävän lähellä vallan vipuja, Radtshenko toteaa.

– Putin toimi, kun hän koki olevansa valmis, ja kapina tukahdutettiin. Avainhenkilöiden osuutta tutkittiin tai he ovat kadonneet. Pöly on laskeutunut.

Hänen mukaansa Putinin toimet Prigozhinia vastaan samalla, kun hän pönkittää omaa valtaansa, ovat kuitenkin merkkejä järjestelmätason kriisistä. Vakaa hallinto nojaa instituutioihinsa, mukaan lukien oikeusjärjestelmään, professori muistuttaa.

– Vihollisten räjäyttäminen on visuaalisesti näyttävää, mutta osoitus halvaantuneesta oikeusjärjestelmässä. Se muistuttaa gangsterisodista Venäjän myrskyisällä 1990-luvulla, Radtshenko toteaa.

– Ja 1990-luvun opetus on tämä: jos pystyt räjäyttämään jonkun nyt, niin aivan varmasti joku pystyy ennemmin tai myöhemmin räjäyttämään sinut.

I've thought about this, and, making allowance for inevitable wishful thinking (most reasonable people here obviously want Putin dead), I think there is no contradiction.

Prigozhin's survival was an anomaly tbf, one that possibly reflected Putin's worry over the extent of his… https://t.co/dw63CEAnEd

