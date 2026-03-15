Professorin mukaan pysäköinnin pitää olla aina maksullista

Helsingin kaupungin päätös ottaa maksullinen pysäköinti käyttöön Kulosaaressa, Käpylässä, Kumpulassa ja Toukolassa on yhdenmukainen pitkäaikaisen tutkimusnäytön kanssa, sanoo Aalto-yliopiston maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan professori Miloš Mladenović.

Hän kirjoittaa tänään julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, että pysäköinti on hinnoiteltava asianmukaisesti. Tällä tavoin rajallista kaupunkitilaa voidaan käyttää tehokkaasti, Mladenović perustelee.

Pysäköinnistä kerätyt maksut tulisi tutkimuksen mukaan käyttää samojen naapurustojen julkisten tilojen parantamiseksi, hän lisää. Vaikka pysäköinti olisi autoilijalle maksutonta, se ei kuitenkaan todellisuudessa ole ilmaista, professori huomauttaa.

Syitä tähän on hänen mukaansa ainakin kolme.

– Ensinnäkin kaupunkimaa on rajallista. Pysäköintiin käytetty maa-ala voisi olla monessa muussa tärkeässä käytössä, kuten asuntorakentamisessa tai puistoina, Mladenović sanoo.

Lisäksi pysäköinnin kustannukset sisältyvät jo nyt teiden ylläpidon tai asumisen kustannuksiin.

– Niitä maksavat usein myös ne, jotka eivät käytä pysäköintipaikkoja, hän kirjoittaa.

Kolmas syy ovat muut yhteiskunnalliset kustannukset, kuten liikenneonnettomuudet.

– Jalankulkija voi esimerkiksi jäädä auton alle ylittäessään tietä pysäköityjen autojen rajoittaessa näkyvyyttä, professori perustelee.

Runsas tutkimusnäyttö perustelee Mladenovićin mukaan sen, että kaupungeilla tulisi olla pitkälle kehitetty pysäköintipolitiikka.

Tällä politiikalla tulisi ohjata niin pysäköinnin kokonaistarjontaa, sen jakautumista eri kaupunginosiin, pysäköinnin hinnoittelua kuin pysäköintimaksujen ja tarjonnan kohdistumista eri ajoneuvotyypeille sekä käyttäjäryhmille, hän sanoo.