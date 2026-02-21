Professori IP:lle: Tämä on asunnonostajan suurin virhe

Omistusasuminen on yhä useimmille kannattavaa, asuntomarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta. Näin sanoo Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi Ilkka-Pohjalaisen haastattelussa. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse olla omistusasujia, professori toteaa.

– Se kannattaa, jos pystyt sitoutumaan ainakin joksikin aikaa siihen paikkaan, josta olet ostamassa asunnon. Tai jos ostat asunnon jonkun kanssa, pystyt sitoutumaan siihen, että olet sen henkilön kanssa ainakin riittävän pitkään, Kalmi sanoo.

Professorin mukaan omistuasunto ei ole pelkkä taloudellinen sijoitus, vaan se luo omistajalleen myös muuta turvaa ja mahdollisuuksia. Myös asunnonomistajan kannattaa kuitenkin hajauttaa varallisuuttaan, Kalmi suosittelee.

Suurin asunnonostajan virhe on taas yksinkertaisesti liian kalliin asunnon hankkiminen. Kalmi sanookin suhtautuvansa laina-aikojen nostamiseen kriittisesti, se kun professorin mielestä kannustaa ihmisiä ottamaan liian suuria lainoja.

Asuntomarkkinoiden lama tulee varmuudella vielä päättymään, professori sanoo, mutta asuntomarkkinoiden alueellinen eriarvoistuminen voi olla pysyvämpi ongelma. Kasvukeskusten ulkopuolella pankit ovat joillakin alueilla jo nihkeitä myöntämään lainaa, hän toteaa.