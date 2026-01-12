Verkkouutiset

Finnairin kone Helsinki-Vantaan lentokentällä. LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN

Professori HS:lle: Finnairia voi alkaa kylmätä

  • Julkaistu 12.01.2026 | 20:10
  • Päivitetty 12.01.2026 | 20:11
  • Finnair
Kiinalaisyhtiön tarjoamat nopeat lennot Aasiaan luovat Finnairille ongelman.
Kiinalaisen lentoyhtiön China Southern Airlinesin mahdollinen reittiavaus Pekingistä Helsinkiin on Finavialle hyvä mutta Finnairille huono uutinen, sanoo Aalto-yliopiston logistiikan professori Markku Kuula Helsingin Sanomille.

– Finavialle tämä tarkoittaa lisää bisnestä. Eli lentokentästä tulee paljon houkuttelevampi ja kauttakulkua tapahtuu ehkä enemmän, jolloin matkustajamäärät kasvavat. Samoin rahdin määrä kasvaa, Kuula sanoo HS:lle.

– Finnairia tämä varmaankin rupeaa vähän kylmäämään.

Finnairin strategia perustui Aasian-lentoihin Venäjän yli ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Finnairilla oli kilpailuetu muihin lentoyhtiöihin nähden, koska Helsinki on kaukomaille EU-maiden lähin lentokenttä

Hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Venäjä asetti EU-maiden lentoyhtiöille ylilentokiellon vastauksena sille asetettuihin pakotteisiin. Finnairin on lennettävä Aasiaan kiertoreittejä, mikä pidentää lentoja.

Kuula uskoo, että lyhyemmät lentoajat houkuttelevat asiakkaita, vaikka China Southern maksaisi Venäjälle ylilentomaksuja ja tukisi siten maan hyökkäyssotakassaa.

