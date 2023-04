Sauli Niinistö Etelä-Afrikan valtiovierailulla: Elämme kriisien aikakautta

Presidentti Sauli Niinistö on valtiovierailulla Etelä-Afrikassa. Vierailun tarkoituksena on edistää maiden välisiä suhteita, globaaleja ilmastoon ja ruontuotantoon liittyviä asioita sekä keskustella turvallisuustilanteesta. Keskiviikkona Niinistö vieraili Johannesburgissa kansainvälisten suhteiden instituutissa.

Pitämässään puheessa Niinistö kertoo meidän elävän toisiinsa kietoutuvien kriisien aikakautta. Ilmasto-, ruoka- ja energiakriisit ovat vahvasti sidoksissa terveys-, inflaatio- sekä elinkustannuskriisiin.

– Ne kaikki ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vahvistavat toisiaan. Samaan aikaan sodat ja konfliktit eri puolilla maailmaa aiheuttavat edelleen suunnatonta inhimillistä kärsimystä, viimeisimpänä esimerkkinä Sudanin tilanne. Ukrainassa Venäjä käy sotaa, jolla on yhä lisääntyvässä määrin maailmanlaajuisia vaikutuksia, presidentti sanoi puheessaan.

Presidentti muistutti, ettei ilmastokriisi kohtele kaikkia tasapuolisesti ja eniten päästöjä aiheuttavat valtiot kärsivät ilmastonmuutoksesta vähemmän.

– Ne, jotka ovat vähiten vastuussa siitä, kärsivät eniten. Monissa Afrikan maissa ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt vaikuttavat tuhoisasti yhteisöihin, talouksiin ja ekosysteemeihin.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on pahentanut globaalia ruokakriisiä entisestään. Sota on vaikuttanut vakavasti Ukrainan viljanvientiin, jota on kutsuttu maailman vilja-aitaksi. Lisäksi kauppareittien tukkiminen on heikentänyt viljanvientiä. Mustanmeren viljanvientisopimuksen jatkaminen on presidentin mukaan tärkeää.

Niinistö penää kansainvälistä yhteistyötä kriisienhallintaan. Yksin jokainen maa tai maanosa ei pysty ratkaisemaan kriisejä yksin. Afrikassa on maailman nopeimmin kasvavia talouksia ja ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä neljännes maapallon väestöstä asuu maanosassa.

– Mikään yksittäinen maa tai maanosa ei pysty ratkaisemaan yhtäkään näistä kriiseistä yksin. Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, ja Afrikan rooli kasvaa nopeasti, Niinistö totesi.

Presidentin mukaan Afrikassa on valtavasti potentiaalia maailman nuorimman väestön ansiosta. Nuoria tulee ottaa mukaan päätöksentekoon.

Namibian kaksipäiväisen valtiovierailun on määrä alkaa torstaina.