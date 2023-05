Presidentti nimitti hänet pääesikunnan tiedustelupäälliköksi

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on perjantaina nimittänyt eversti Vilho Pekka Turusen kenraalin virkaan ja nimittänyt hänet pääesikunnan tiedustelupäällikön tehtävään. Viisivuotisen tehtävän on määrä alkaa marraskuun alusta. Aiheesta kertoo valtioneuvosto.

Turunen toimii tällä hetkellä ainelaitoksen johtajana maanpuolustuskorkeakoulussa. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa puolustusasiamiehenä Moskovassa, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa ja osastopäällikkönä Puolustusvoimien tiedustelulaitoksessa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2015.

Pääesikunta on strategis-operatiivisen tason esikunta, jonka ydintehtävänä on toimia johtoesikuntana koko Puolustusvoimia koskevissa asioissa ja erityisesti puolustushaarojen yhdistetyn käytön suunnittelussa ja johtamisessa. Pääesikunta on keskushallintoviranomainen. Sen toimitilat sijaitsevat Helsingissä Kaartin kasarmin korttelissa Kasarmitorin vieressä.