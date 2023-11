Martti Ahtisaaren hautajaisiin odotetaan yli 800 kutsuvierasta

Presidentti Martti Ahtisaaren valtiollisiin hautajaisiin odotetaan yli 800 kutsuvierasta. Hautajaiset järjestetään Helsingissä perjantaina 10. marraskuuta.

Protokollan mukaan tilaisuuteen on kutsuttu viran ja aseman perusteella noin 600 kutsuvierasta. Näiden joukossa on muun muassa ylin valtiojohto puolisoineen, entiset tasavallan presidentit, eduskunnan puhemiehet ja pääministerit puolisoineen, oikeuslaitos, kansanedustajat ja europarlamentaarikot, kenraalikunta sekä Suomeen akkreditoituneiden maiden suurlähettiläät.

Lisäksi hautajaisiin on kutsuttu vieraita presidentti Ahtisaaren omaisten toiveiden mukaisesti. Noin 300 kutsuvieraan joukossa näkyy presidentti Ahtisaaren elämä ja mittava elämäntyö niin Suomessa kuin maailmalla.

Presidentti Ahtisaaren siunaustilaisuus alkaa kello 13 Helsingin tuomiokirkossa ja päättyy klo 14.30.

Emerituspiispa Eero Huovinen toimittaa presidentti Ahtisaaren hautaan siunaamisen. Tasavallan presidentti pitää tilaisuuden muistopuheen.

Myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua siunaustilaisuuteen. Sisäänkäynti kirkkoon tapahtuu Senaatintorin puolelta kello 11.30 alkaen. Kirkossa pyydetään olemaan paikoillaan viimeistään kello 12.15. Kirkossa on paikkoja rajoitetusti. Yleisöä pyydetään jättämään suuret kantamukset kotiin ja varautumaan turvatarkastukseen. Kuvaaminen kirkossa on kielletty.

Surusaatto lähtee Helsingin tuomiokirkolta siunaustilaisuuden jälkeen noin kello 14.45. Surusaatto kulkee ratsupoliisien vetämänä autosaattueena tuomiokirkolta Hietaniemen hautausmaalle pysähtyen Presidentinlinnan edustalla yhden minuutin ajaksi.

Poliisin mukaan hautajaissaatto etenee alla kartassa näkyvää reittiä.

Kartta: Presidentti Martti Ahtisaaren surusaaton reitti

Kaikki muu liikenne pysäytetään hautajaisten ajaksi saaton reitiltä. Poliisi kehottaa välttämään omalla autolla liikkumista, noin kello 14–16 välisenä aikana saattoreitin läheisyydessä. Myös julkinen liikenne ohjataan saaton ajaksi poikkeusreiteille.

Reitin varrelle odotetaan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kansalaisille parhaita paikkoja seurata hautajaisten kulkua paikan päällä ovat Senaatintori ja Tuomiokirkon ympäristö, Presidentinlinnan edusta sekä Kiasman edusta.

Kaikki Helsingin kirkonkellot soivat noin 45 minuuttia kestävän surusaaton ajan.

Presidentti Ahtisaari haudataan Hietaniemen hautausmaalle alueelle, jossa sijaitsee myös muiden presidenttien hautoja. Hautaan lasku alkaa Hietaniemessä noin kello 15.45 ja kestää puoli tuntia. Hautaan laskuun osallistuvat presidentti Ahtisaaren lähiomaiset ja ylin valtiojohto.

Hietaniemen hautausmaalla presidentti Ahtisaaren haudan ympäristö on eristetty ja varattu kutsuvieraille. Hautausmaalla saattoa voi seurata eristyksen ulkopuolelta. Hautausmaalla seremonian osalta alue on eristetty, mutta alueella liikkuminen on muuten sallittua.

Hietaniemen tilaisuuden jälkeen kutsuvieraat siirtyvät kahvitilaisuuteen Helsingin kaupungintalolle ja muistotilaisuuteen Valtioneuvoston juhlahuoneistoon, johon osallistuu noin 300 kutsuvierasta. Kello 16.30 alkavassa tilaisuudessa kuullaan pääministeri Petteri Orpon muistosanat.

Helsingin kaupungintalo on suljettu yleisöltä. Vieraiden siirtyminen takaisin keskustaan voi aiheuttaa myös lyhytkestoista liikennehaittaa. Poliisi ohjaa liikennettä.

Hautajaissaattueen reitin varrelle ja torialueille (Senaatintori, Kauppatori) asetetaan hautajaispäivänä pysäköintikiellot katualueiden molemmille puolille noin kello 7–20 välille.

Väärin pysäköidyt autot tullaan siirtämään pois pysäköintikieltoalueelta.

Poliisi asettaa hautajaispäivänä ilmailulle tilapäisen rajoitusalueen, joka on voimassa kello 9–20. Lentokieltoalue hautajaispäivän aikana kattaa käytännössä koko kantakaupungin alueen.

Laajan lentokieltoalueen syy on poliisin oman ilmailun turvaaminen ja tapahtuman turvallisuuden takaaminen. Luvattomasti miehittämätöntä ilma-alusta lennättävä syyllistyy ilmailurikkomukseen, josta poliisi voi määrätä sakon. Lennättäjä voi syyllistyä myös muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Poliisi voi tarvittaessa ottaa ilma-aluksen myös haltuun.

Puolustusvoimat vastaa valtiollisten hautajaisten sotilaallisista kunnianosoituksista. Sotilaallisissa kunnianosoituksissa ja muissa järjestelyissä on yhteensä mukana noin 800 sotilasta, joista yli sata on kadetteja. Presidentti Ahtisaaren arkun kantajina kirkossa toimii palveluksessa olevaa kenraalikuntaa ja Hietaniemen hautausmaalla presidentti Ahtisaaren entisiä adjutantteja.

Presidentti Martti Ahtisaari menehtyi maanantaina 16.10. Helsingissä. Hän oli kuollessaan 86-vuotias. Ahtisaari toimi Suomen tasavallan presidenttinä vuosina 1994–2000.