Presidentin ratkaisu uutuuskirjassa: Näin itäraja saadaan heti kiinni

Syksyn kirjauutuuksiin kuuluu Helena Immosen kiitelty trilleri Aavikkokettu (Crime Time). Siinä kuvataan kriisiä ja operaatiota, jonka aikana toimijoina on myös eräitä todellisiakin suomalaisia.

Trillerin huipentuman yksi kohta koskettaa hauskasti ajankohtaista raja- ja viisumikeskustelua. Kirjan fiktiivisissä tapahtumissa ”tasavallan presidentti Sauli Niinistön” on pakko saada Suomen rajat kiinni välittömästi, ja on yöaika. Aamulla on jo liian myöhäistä.

Juonessa Niinistö valittelee, että ensin pitäisi julistaa poikkeusolot valmiuslain käyttöönottamiseksi, ja siihen tarvitaan valtioneuvostoa. Puolustusvoimien komentaja vastaa, että siihen mennessä etsityt ja halutut venäläiset ovat ehtineet Suomesta jo vaikka Uralille asti.

Presidentti ottaa öisen puhelun sisäministeri Krista Mikkoselle ja toteaa, että kansallisen turvallisuuden takia rajatarkastuspisteet on suljettava välittömästi. Mikkonen lähtee tulemaan kohti Mäntyniemeä. Käynnissä on kuitenkin minuuttipeli, ja kiire rajojen sulkemiseksi on koko ajan polttava.

Presidentti keksii ratkaisun. Yöaikaan auki ovat Niiralan Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemat.

Hän soittaa Imatran raja-asemalle:

”– Sauli Niinistö tässä iltaa, Niinistö aloitti.

– Herra tasavallan presidentti. Rajavartiomestari Ohtamo, kuului vastaus puhelimessa.

– Teillä on siellä ollut ilmeisen kiireinen ilta. Teette hienoa työtä Suomen turvallisuuden eteen. Mutta rajavartiomestari Ohtamo, tarvitsen apuanne. On sellainen tilanne, että saatte kohta puhelun sisäministeriöstä. Jospa menisitte siksi aikaa vaikka kahville?

– Herra presidentti, Ohtamo vastasi epäröiden. – Haluatte meidän menevän kahville?

– Juuri niin. Ottakaa ihan rauhassa kunnon kahvitunti. Kohta saatte lisäohjeita sisäministeriöstä.

– Aivan, Ohtamo sanoi sitten terävämmin kuin ymmärtäen yhtäkkiä asianlaidan. – Tietysti. Me teemme niin. Olisikohan tarpeen, että Vaalimaan ja Nuijamaan rajavartijat menisivät myös kahville?

– Kyllä, se olisi erittäin suotavaa, Niinistö vastasi.

– Entäs Niirala, onkohan heidän tarpeen?

– Minusta olisi nyt paikallaan, että kaikki pääsisivät kahville.”

Puhelun jälkeen presidentti katsoo puolustusvoimien komentajaa ja sanoo, että nyt heillä on ainakin tämä yö aikaa.