Postin hukkaamia paketteja voi ostaa pian kilohintaan

Postin ja muiden kuljetusyhtiöiden kadottamia paketteja voi pian ostaa itselleen.

Kyse on King Colis-nimisen ketjun Helsinkiin avattavasta pop up-myymälästä. Myymälään tulee myyntiin yhteensä yli kymmenen tuhatta kiloa toimitusketjuissa ilman vastaanottajaa päätyneitä verkkokauppalähetyksiä, joiden sisältö paljastuu asiakkaalle vasta ostotapahtuman jälkeen.

– Paketteihimme liittyvä hauska ja yllätyksellinen ostokokemus muistuttaa aarteenetsintää: koskaan ei tiedä mitä omasta paketista paljastuu. Hyvällä tuurilla voi paketeistaan löytää esimerkiksi huipputeknologiaa tai design-vaatteita, kertoo, King Colisin ranskalainen toimitusjohtaja ja toinen perustaja Killian Denis tiedotteessa.

Paketit hinnoitellaan painon, ei sisällön mukaan. Tiedotteen mukaan asiakkaalla on kymmenen minuuttia aikaa valita haluamansa paketti, punnita ja maksaa se. Paketin sisältö paljastuu vasta avaamisen jälkeen.

Ketjulla on ollut samanlaisia pop-up-myymälöitä aiemmin muun muassa Pariisissa, Roomassa, Madridissa, Milanossa, Wienissä, Amsterdamissa, Tukholmassa, Prahassa ja Berliinissä. Helsingin Kamppiin avattava pop up-myymälä on Suomen ensimmäinen ja se on avoinna yhden viikon ajan 13.–18. tammikuuta 2026.