Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Postipakettien käsittelyä lajittelukeskuksessa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Postin hukkaamia paketteja voi ostaa pian kilohintaan

  • Julkaistu 07.01.2026 | 08:00
  • Päivitetty 11.12.2025 | 12:15
  • Posti
Paketin sisältö selviää vasta ostamisen jälkeen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Postin ja muiden kuljetusyhtiöiden kadottamia paketteja voi pian ostaa itselleen.

Kyse on King Colis-nimisen ketjun Helsinkiin avattavasta pop up-myymälästä. Myymälään tulee myyntiin yhteensä yli kymmenen tuhatta kiloa toimitusketjuissa ilman vastaanottajaa päätyneitä verkkokauppalähetyksiä, joiden sisältö paljastuu asiakkaalle vasta ostotapahtuman jälkeen.

– Paketteihimme liittyvä hauska ja yllätyksellinen ostokokemus muistuttaa aarteenetsintää: koskaan ei tiedä mitä omasta paketista paljastuu. Hyvällä tuurilla voi paketeistaan löytää esimerkiksi huipputeknologiaa tai design-vaatteita, kertoo, King Colisin ranskalainen toimitusjohtaja ja toinen perustaja Killian Denis tiedotteessa.

Paketit hinnoitellaan painon, ei sisällön mukaan. Tiedotteen mukaan asiakkaalla on kymmenen minuuttia aikaa valita haluamansa paketti, punnita ja maksaa se. Paketin sisältö paljastuu vasta avaamisen jälkeen.

Ketjulla on ollut samanlaisia pop-up-myymälöitä aiemmin muun muassa Pariisissa, Roomassa, Madridissa, Milanossa, Wienissä, Amsterdamissa, Tukholmassa, Prahassa ja Berliinissä. Helsingin Kamppiin avattava pop up-myymälä on Suomen ensimmäinen ja se on avoinna yhden viikon ajan 13.–18. tammikuuta 2026.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)