Pörssin uusi tulokas on romahtanut – kurssi jo alle merkintähinnan

Puolustus- ja turvallisuusteknologian pörssiyhtiön Summa Defencen osakekurssi on laskenut jo alle osakkeiden merkintähinnan.
Keskiviikkona osakkeella käytiin kauppaa pörssissä noin 0,035 euron hintaan.
Summa Defence yhdistyi pörssiyhtiö Meriaura Groupin kanssa kesäkuussa. Yhdistyminen tapahtui osakevaihdolla, jossa Meriaura Group Oyj osti Summa Defencen Oy:n koko osakekannan. Osakevaihdon yhteydessä Summa Defencen uusien osakkeiden merkintähinta oli noin 0,04657 euroa osakkeelta.
Kaupankäynti Summa Defencen osakkeilla alkoi Helsingin pörssin First North -markkinapaikalla kesäkuun puolivälissä.
Kahdessa kuukaudessa Summan osakekurssi on laskenut yhteensä noin 65 prosenttia.
Osakekurssi on laskenut jo noin neljänneksen alle osakevaihdossa määritellyn merkintähinnan.
Yhtiön ylimmässä johdossa on tapahtunut myös muutoksia. Summa Defence tiedotti tiistaina, että yhtiön johtoryhmän jäsen, puolustus- ja turvallisuusasioiden johtaja Juha Vauhkonen jättää tehtävänsä.
Yhtiön on määrä julkistaa puolivuotiskatsauksensa perjantaina 22. elokuuta.
Summa Defence -konserni koostuu useista tytäryhtiöistä, joita ovat muun muassa Uudenkaupungin Työvene, Lännen Tractors, Intlog sekä Summa Drones.
Summa Defencen taustalla on toiminut useita tunnettuja henkilöitä. Esimerkiksi yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii kenraaliluutnantti evp. Arto Räty, joka on aiemmin toiminut muun muassa puolustusministeriön kansliapäällikkönä sekä energiayhtiö Fortumin johtoryhmän jäsenenä.
Yhtiön suurimpia omistajia sitoo 18 kuukauden luovutuskielto, eli he eivät voi myydä osuuttaan yhtiöstä ennen loppuvuotta 2026.