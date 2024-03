Polttoainepula uhkaa pysäyttää busseja – ”olemme huolissamme”

Polttoaineyhtiö Neste on ilmoittanut, ettei se enää pysty turvaamaan asiakastoimituksia ja tuotteiden riittävyyttä asemaverkostossaan kolmatta viikkoa jatkuneen poliittisen lakon takia. Polttoainepula voi näkyä lähipäivinä esimerkiksi bussiliikenteessä.

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä pitää tilannetta huolestuttavana.

– Vaikutukset näkyvät meillä nimenomaan polttoainehuollon kautta, hän kertoo lakon vaikutuksista Verkkouutisille.

– Tässähän on menty heti lakon alusta lähtien sillä tilannearviolla, että muutama päivä voidaan ajaa. Sitten kysymys on ollut siitä, tuleeko polttoainetäydennyksiä. Toistaiseksi dieseliä on ollut saatavilla. Koko ajan on kuitenkin ollut riski, että sitä ei ole. Tilanne elää koko ajan.

Kaupunkiliikenteessä tilannetta on hieman helpottanut se, että osa busseista kulkee sähköllä. Lisäksi lakko ei ole iskinyt yhtä pahasti kaikkiin polttoainetoimittajiin.

– On kuitenkin yrityksiä, jotka ovat pystyneet lähes normaalisti toimittamaan polttoaineita.

Poliittiset lakot voivat kuitenkin iskeä bussiliikenteeseen, vaikka ala ei ole tällä hetkellä ay-liikkeen toimien kohteena.

– Seuraamme tilannetta ja olemme huolissamme siitä, miten normaali arki sujuu. Teemme toimialallamme kaikkemme sen edistämiseksi, että ihmiset pääsevät töihin ja opiskelemaan. Viestimme kuitenkin on, että lakolla voi olla sellaisia vaikutuksia, että ne vaikuttavat arjen normaaliin liikkumiseen.

Linja-autoalan yrityksille lakko on näkynyt aiempaa pienempänä matkustajamääränä, kun ihmiset eivät käy töissä ja käytä julkisia kulkuneuvoja.

– Lipputuloja puuttuu kaupunkien järjestämästä liikenteestä ja yritysvetoisesta liikenteestä, Mäkilä kertoo.