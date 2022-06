Polttoainehintojen listaus: Täällä bensiini on halvinta ja täällä kalleinta

Polttoaine.net-sivuston listauksen mukaan polttoaineiden keskilitrahinnat ovat kaikki nyt yli kahden ja puolen euron: 95E10:n keskihinta oli 2,566, 98E:n 2,662 ja dieselin 2,530.

Sen sijaan poikkeus Lahden Hennalassa sijaitsevalta Shellillä, jossa 95E10-bensiinin litrahinta 2,439. Halvin diesel eli 2,299 euroa litralta on on Riihimäellä Torikadun Nesteellä. Halvin 98E on 2,534 euroa litralta Vantaan Simonkallion Nesteellä.

Kallein polttoaine on Enonkosken ja Sulkavan Futuralla. Sulkavan Lohilahden Futuralla 98E:n litrahinta on peräti 2,9 euroa.

Tarkemmin bensiinihintoja pääsee selaaman tämän linkin takaa.