Polkupyörien myynti kääntyi selvään laskuun

Muotikaupan arvo kasvoi tammi-toukokuussa 9,8 prosenttia, mutta toukokuussa muotikaupan arvo kasvoi enää 2,8 prosenttia. Urheilukaupan arvo laski alkuvuonna 3,1 prosenttia ja toukokuussa 7,2 prosenttia.

Urheilun myyntiä painaa varsinkin pyöräkaupan hiipuminen. Alkuvuonna pyöräkaupan arvo on pudonnut 7,6 prosenttia ja toukokuussa 13 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Muoti- ja urheilukauppa ry:n tilastoista.

– Pyöräilyn suunta on huolestuttava. Vihreän siirtymän ja suomalaisten liikunnan kannalta pyörällä tehtyjen työ- ja vapaa-ajanmatkojen kasvu olisi luonteva tapa toteuttaa tuoreen hallitusohjelman tavoitteita. Pyöräilyn edelleen lisäämiseen tarvitaan työsuhdepyörän kaltaisia lisäkannustimia, toteaa toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää Muoti- ja urheilukauppa ry:stä tiedotteessa.

Koronakauden toimitushäiriöt näkyvät edelleen liian suurina varastoina niin muoti- kuin urheilukaupassakin. Kaupoissa on kahden kauden tuotteita yhtä aikaa.

Secondhand kasvaa edelleen vahvasti, vaikka käytettyjen vaatteiden keruumäärät ovat laskeneet koronan huipputasosta.

Muoti- ja urheilukaupan barometri ennustaa muodin kivijalkakaupan kasvun hidastuvan ja myynnin kasvun siirtyvän verkkoon. Toukokuussa esimerkiksi naisten vaatteiden verkkokauppa kasvoi 14 prosenttia.

Kauppojen asiakasmäärät ovat olleet kasvussa koko talven ja kevään, nyt asiakkaiden määrän odotetaan laskevan.

Matkailu piristää muotikauppaa varsinkin kesällä. Turistien määrä on vuonna 2023 ollut kasvussa, mutta on edelleen vuoden 2019 alapuolella. Muutaman vuoden hiljaisen kauden jälkeen myös myymälöiden määrä on kääntynyt kasvuun.

Suomalaiset ostivat vuonna 2022 muodin ja urheilun tuotteita yhteensä 4,6 miljardilla eurolla. Vaatteita 3,1 miljardilla ja kenkiä 598 miljoonalla. Muodin verkko-ostosten arvo EU maista oli 429 miljoonaa euroa ja Suomesta 133 miljoonaa euroa. Urheilukaupan tuotteiden EU verkko-ostosten arvo oli 90 miljoonaa euroa.

Tiedot perustuvat Muoti- ja urheilukauppa ry:n tilastoihin ja barometriin sekä Tilastokeskuksen matkailutilastoon.