Poliisin ohje: Toimi näin, jos ajokortti joutuu hyllylle

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa, miten kuljettajan kannattaa toimia, jos hänet määrätään ajokieltoon.

– Ajokiellossa ei luonnollisestikaan saa ajaa autoa. Jos ajat ilman ajo-oikeutta, syyllistyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Tämän seurauksina voi olla sakkoa tai vankeutta sekä lisää ajokieltoa, poliisista kerrotaan.

Asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi.

– Ajokieltoon määrätyn kannattaa lähettää lausuma ajo-oikeuden tarpeesta asuinpaikan poliisilaitokselle hyvissä ajoin – kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluttua rikosasiassa annetusta ratkaisusta.

Ajokiellon tarkoituksena on estää kuljettajan osallistuminen liikenteeseen, jos hän on syyllistynyt liikennerikokseen, rikkonut ajokorttiin liittyvää velvoitetta tai hänen terveydentilansa on puutteellinen.

Rikosperusteinen ajokielto voidaan määrätä esimerkiksi silloin, jos on syyllistynyt toistuviin liikennerikkomuksiin, rattijuopumukseen tai jos vaarantaa liikenneturvallisuutta vakavaa piittaamattomuutta osoittaen.

Puutteellisen terveydentilan lisäksi poliisi voi määrätä ajokiellon, jos kuljettaja ei ole toimittanut tarvittavaa lääkärinlausuntoa ajoissa.

Poliisista kerrotaan, että ajokiellon pituuteen vaikuttaa esimerkiksi ajokieltorikoksen vakavuus ja aiemmat ajokieltorikokset. Lisäksi otetaan huomioon kiellon vaikutukset ihmisen toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen.

– Esimerkiksi törkeiden ajokieltorikosten osalta ajokiellon kesto on harvoin alle puolen vuoden mittainen, vaikka kyseessä olisi ensikertalainen, poliisista kerrotaan.

– Kun ajokielto päättyy, käy asuinpaikkakuntasi poliisilaitoksella, jossa ajokorttisi palautetaan tai saat väliaikaisen ajokortin.