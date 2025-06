Poliisilta kysytään passeista nyt yhtä asiaa

Poliisi muistuttaa, että passin voimassaoloajan muuttuminen kymmeneen vuoteen vie aikaa. Passin uusimisen kanssa ei siis kannata jäädä odottamaan.

Poliisin lupapalveluihin on tullut paljon kysymyksiä siitä, kannattaako uuden passin hankkimista lykätä, jotta saisi kymmenen vuotta voimassa olevan passin.

Uuden passin saa nopeasti tekemällä sähköisen hakemuksen ja käyttämällä tarvittaessa ajanvarausta.

Passiuudistuksen voimaantulo ei tapahdu vielä tänä kesänä, sillä ensin päivitetään lainsäädäntö ja arvioidaan mahdollinen tarve teknisille muutoksille passien valmistuksessa ja myöntämisessä.

Sisäministeriö kertoi tänään asettaneensa lainsäädäntöhankkeen passilain muuttamiseksi. Hankkeen toimikausi kestää ensi vuoden toukokuun loppuun. Säädösmuutosten jälkeen tulevat mahdolliset tekniset muutokset passien valmistamiseen ja myöntämiseen.

Kymmenen vuotta voimassa olevan passin pitää kestää fyysistä kulumista enemmän kuin lyhyemmin voimassa olevan, poliisi toteaa tiedotteessaan.

Suomen passi on yksi maailman turvallisimmista, mikä näkyy suomalaisten matkatessa maailmalla.

Suomen passiin luotetaan ja luottamus perustuu pitkälti siihen, että passi on hyvin suojattu. Näin ollen passissa on oltava vahvat salausmekanismit sen vuoksi, että passin sirussa on paljon erityisen hyvin turvattavaa tietoa, kuten henkilötunnus, henkilökuva ja sormenjäljet. Pidempi voimassaolo pitää ottaa yhtenä tekijänä huomioon, kun arvioidaan riittävää suojauksen tasoa passille.

Sähköisen passihakemuksen, varattavissa oleva ajat ja asiointipaikat löytyvät poliisi.fi -sivulta.

− Kun passi- tai henkilökorttihakemus on jätetty etukäteen vireille sähköisesti, ohjaa järjestelmä automaattisesti ajanvaraukseen silloin kun henkilökohtainen asiointi on tarpeen, kertoo lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen.