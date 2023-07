Poliisi varoittaa perintätoimiston nimissä soittelevista huijareista

Poliisi varoittaa jälleen kerran tiedotteella huijauksista, jossa rahaa on siirretty rikollisten pankkitileille.

Poliisille on tullut ilmoituksia, joiden mukaan perintätoimiston nimissä on soitettu henkilöille ja kerrottu maksamattomista laskuista. Nämä puhelut vastaanottajat ovat lopettaneet, koska he ovat tienneet, ettei mitään maksamattomia laskuja ole.

Näiden puheluiden jälkeen on tullut soitto, jossa on esiinnytty pankkitoimihenkilönä ja pyydetty tilille kohdistuneen virushyökkäyksen perusteella siirtämään tilillä olevat rahat turvaan annetulle pankkitilille. Muutamissa tapauksissa rahat on siirretty annetulle pankkitilille, jolloin ne ovat päätyneet rikollisille.

Poliisi muistuttaa, että tilisiirtoja ei pidä tehdä millekään ”turvatilille” eikä muutenkaan pankkitunnuksia pidä antaa ulkopuolisille.