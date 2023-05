Poliisi muistuttaa koiran omistajia vastuusta: voit syyllistyä rikokseen

Omistaja, joka ei kykene hallitsemaan vaaratilanteen aiheuttavaa koiraa, voi syyllistyä rikokseen, muistuttaa Länsi-Uudenmaan poliisi, joka saa toisinaan ilmoituksia tällaisista koirista.

Lemmikkieläimet ovat aina omistajansa vastuulla. Jos koira aiheuttaa muille vaaraa, joutuu poliisi puuttumaan asiaan.

Ajoittain poliisille tulee tietoa vaaraa aiheuttavista koirista. Jos omistaja ei asianmukaisesti vartioi lemmikkiään, joka aiheuttaa muille vaaraa, voi omistaja tällöin syyllistyä esimerkiksi eläimen vartioimatta jättämiseen.

Lähtökohtaisesti poliisi lähestyy asiaa keskustelun ja neuvonnan keinoin. Jos tämä ei johda muutoksiin, käyttää poliisi muita keinoja. Näihin lukeutuvat esimerkiksi sakkojen antaminen, rikosilmoituksen kirjaaminen ja rikoksen tutkiminen sekä asian siirtäminen syyteharkintaan. Tarvittaessa ja lain niin mahdollistaessa poliisi ottaa käyttöön myös mahdolliset pakkokeinot, kuten koiran takavarikkoon ottaminen.

Esimerkiksi Espoossa on tullut esiin tapaus, jossa kansalaiset ovat olleet yhteydessä poliisiin kahden, muita koiria kohtaan aggressiivisen koiran vuoksi. Poliisille tehtyjen rikosilmoitusten perusteella koirat ovat olleet vapaana ja purreet muita koiria. Koirien käytös on ymmärrettävästi aiheuttanut huolta ja pelkoa alueen asukkaissa. Poliisi on ollut yhteydessä koirien omistajiin ja tutkii tapausta.

Jos lemmikkieläin aiheuttaa todellisen vaaratilanteen ja omistaja ei pysty hallitsemaan sitä, voi akuutissa tilanteessa soittaa hätänumeroon 112. Poliisille voi myös jättää asiasta vihjetiedon. Jos on tapahtunut rikos, tulee asiasta tehdä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen voi tehdä sähköisesti poliisin verkkoasioinnissa tai käymällä millä tahansa poliisiasemalla.