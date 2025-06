Poliisi määräsi Elokapinan mielenosoituksen Oopperatalolla päättymään

Poliisi on määrännyt ympäristöliike Elokapinan mielenosoituksen päättymään Helsingin Oopperatalolla Mannerheimintien ja Helsinginkadun risteyksessä, jossa joukkoliikenne ruuhkautui kohtuuttomasti.

Poliisi antoi määräyksensä noin puoli tuntia mielenilmauksen alkamisen jälkeen. Helsingin Sanomien mukaan aktivisteja kannetaan pois kadulta.

Elokapina on katkaissut liikenteen myös Teollisuuskadun ja Vääksyntien risteyksessä. Poliisi suosittelee käyttämään Sörnäisten rantatietä Junatien ja Teollisuuskadun sijaan idän ja lännen suuntaan.

Elokapinan mielenosoituskulkue puolestaan lähti liikkeelle vähän kello 15 jälkeen Senaatintorilta. Kulkueen poliisille ilmoitettu reitti on Senaatintori – Aleksanterinkatu – Mannerheimintie – Eduskuntatalon edusta.

Mielenosoitukseen on Elokapinan mukaan ilmoittautunut 1500 ihmistä, joista 400 varautunut päätymään putkaan, sillä Elokapina on kertonut tavoitteekseen saada poliisin säilöönottotilat täyttymään. HS:n mukaan liike on ilmoittanut poliisille, että osallistujia tämänpäiväiseen mielenosoitukseen on tulossa yhteensä noin 500.