Poliisi-kansanedustajan mukaan peukun leviämiseen on puututtava ripeästi

  • Julkaistu 27.08.2025 | 13:41
  • Päivitetty 27.08.2025 | 13:44
  • Muuntohuumeet
Alfa-PVP:n käyttö aiheuttaa Mari Kaunistolan mukaan turvattomuutta myös sivullisille.
Poliisi-kansanedustaja Mari Kaunistolan (kok.) mukaan muuntohuume Alfa-PVP:n eli peukun käyttöön on puututtava nopeasti.

Kyseinen muuntohuume aiheuttaa Kaunistolan mukaan muun muassa hyvin suuren psykoosiriskin, väkivaltaista käyttäytymistä ja harhoja.

– Peukku koukuttaa nopeasti, ja sen käyttö aiheuttaa turvattomuutta myös sivullisille. Lisäksi huumausainerikollisuuteen ylipäänsä liittyy merkittävästi muutakin rikollisuutta, Kaunistola kirjoittaa Facebookissa.

Kansanedustaja viittaa myös Ylen uutiseen, jonka mukaan sairaaloissa on kesän aikana hoidettu satoja peukkua käyttäneitä potilaita.

– Erityisen levottomia peukun käyttäjiä on Ylen mukaan myös eristetty muista potilaista muiden, tai oman turvallisuutensa vuoksi.

Kaunistola kirjoittaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) ja sisäministeri Mari Rantasen (ps.) peukun kitkemiseen tähtäävien toimenpiteiden olevan enemmän kuin tervetulleita.

– Hallitus ottaa peukun käytön lisääntymisen vakavasti. STM:n tällä viikolla julkaiseman tiedotteen mukaan sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen ja sisäministeri Rantanen ovat kutsuneet terveys- ja turvallisuusviranomaiset sekä joukon muita asiantuntijoita keskustelemaan peukun käytön lisääntymisestä ja siitä, miten aineen aiheuttamiin ongelmiin ja lieveilmiöihin voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin.

Myös nuoriin kohdistuvat toimet ovat kansanedustajan mukaan tärkeitä.

– Hallitus käynnisti myös vuoden alussa ohjelman, jonka avulla pyritään torjumaan nuorten huumekuolemia. Matalan kynnyksen palvelut, toimiva viranomaisyhteistyö ja etsivä päihdetyö ja hoito ovat avainasemassa, kun näitä huumekuolemia pyritään estämään ja ehkäisemään.

