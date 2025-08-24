Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään

Poliisi ihmettelee skuuttijuoppojen määrää

  • Julkaistu 24.08.2025 | 11:48
  • Päivitetty 24.08.2025 | 12:43
  • Sähköpotkulauta
Kenttävalvonnassa tehtiin 119 puhalluskoetta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Poliisin mukaan skuuttijuopumus on kasvanut huolestuttavaksi ilmiöksi, joka korostuu erityisesti viikonloppujen myöhäisilloissa.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo julkaisussaan X-viestipalvelussa kenttätilanteesta, joka osoittaa sähköpotkulautojen eli skuuttejen kuljettajien päihtyneisyyden yleisyyden.

– Meillä on ongelma. Viikonloppuöisin noin 15 prosenttia kuljettajista on päihtyneitä skuuttikuskeja, Pasterstein toteaa.

Hiljattain suoritetussa, hieman yli tunnin mittaisessa kenttävalvonnassa poliisi teki yhteensä 119 puhalluskoetta. Näistä 13 johti tilanteeseen, jossa sähköpotkulautaa kuljettanut henkilö todettiin päihtyneeksi.

Valvonnan vastaanotto oli Pastersteinin mukaan pääosin myönteinen.

– Hyvä vastaanotto, osa kiitteli, hän kertoo.

Kaikki eivät kuitenkaan pysähtyneet poliisin kehotuksesta.

– Yksi henkilö yritti väistää pysäytyksen, mutta moottoripyöräpoliisi tavoitti hänet ja talutti takaisin paikalle.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)