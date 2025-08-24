Poliisi ihmettelee skuuttijuoppojen määrää

Poliisin mukaan skuuttijuopumus on kasvanut huolestuttavaksi ilmiöksi, joka korostuu erityisesti viikonloppujen myöhäisilloissa.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo julkaisussaan X-viestipalvelussa kenttätilanteesta, joka osoittaa sähköpotkulautojen eli skuuttejen kuljettajien päihtyneisyyden yleisyyden.
– Meillä on ongelma. Viikonloppuöisin noin 15 prosenttia kuljettajista on päihtyneitä skuuttikuskeja, Pasterstein toteaa.
Hiljattain suoritetussa, hieman yli tunnin mittaisessa kenttävalvonnassa poliisi teki yhteensä 119 puhalluskoetta. Näistä 13 johti tilanteeseen, jossa sähköpotkulautaa kuljettanut henkilö todettiin päihtyneeksi.
Valvonnan vastaanotto oli Pastersteinin mukaan pääosin myönteinen.
– Hyvä vastaanotto, osa kiitteli, hän kertoo.
Kaikki eivät kuitenkaan pysähtyneet poliisin kehotuksesta.
– Yksi henkilö yritti väistää pysäytyksen, mutta moottoripyöräpoliisi tavoitti hänet ja talutti takaisin paikalle.
