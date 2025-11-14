Pokrovskin menetys ei kääntäisi sodan todellista kulkua

Pokrovskin kaupunki, jossa oli ennen sodan puhkeamista noin 60 000 asukasta – nykyään enää muutamia tuhansia, on ollut pitkään Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen polttopisteessä.

Vaikka kaupungin sitkeä puolustus lopulta murtuisi – kuten saattaa hyvin tapahtua – Ukrainan riveissä taisteleva Britannian asevoimien ex-ammattisotilas, tietokirjailija Shaun Pinner ei usko sen kääntävän sotaa yhtäkkiä Venäjän eduksi. Lyhyellä aikavälillä kaupungin menetys kuitenkin vaikuttaisi ukrainalaisten mielialoihin ja antaisi tilaa Kremlin propagandalle, joka pyrkii kääntämään hyökkääjän vaatimattoman sotamenestyksen nopeaksi voittokuluksi.

– Pointti onkin juuri tässä. Pokrovsk on paikka, jossa Venäjä kokee välttämättömäksi voittaa ja jossa Ukrainan asevoimat pakottavat maksamaan siitä kalliin hinnan, Pinner sanoo Center for European Policy Analysis -ajatuspajan julkaisemassa artikkelissa.

Pokrovsk ei hänen mukaansa oikeastaan ole enää kaupunki vaan eräänlainen paineventtiili, jonne Venäjä haluaa nostaa lippunsa ja jossa Ukraina pyrkii hankkimaan koko kansakunnan kannalta elintärkeää lisäaikaa.

Samankaltainen asetelma, joskin paljon suuremmassa mittakaavassa, koettiin Pinnerin mukaan Mariupolissa vuonna 2022. Taisteluja saarretussa kaupungissa käytiin kortteli korttelilta sen sijaan, että se olisi hylätty hyökkääjän haltuun.

– Se oli rumaa, se oli kallista, ja se toimi. Mitä kauemmin pidimme puoliamme, sitä enemmän venäläisten aikataulu rakoili, sitä enemmän heidän joukkonsa uupuivat ja sitä tarkemmin maailma seurasi tilannetta. On sanottu, että ellemme olisi pitäneet puoliamme niin kauan kuin pidimme, Kiova olisi saattanut kaatua, Mariupolin puolustustaisteluihin itsekin osallistunut Pinner toteaa.

Samankaltainen asetelma toistui Bahmutissa, jossa Ukrainan joukot kieltäytyivät vetäytymästä ylivoiman edessä, vaan pakottivat vihollisen joukot kuluttamaan mahdollisimman paljon voimiaan.

– Sodan logiikka ei ole Ukrainan kannalta muuttunut, vaikka monet ulkomaiset asiantuntijat eivät sen todellisuutta tai taktiikkaa ymmärrä. Venäjä on pakotettava maksamaan kalliisti ja vuodattamaan verta jokaisesta metristä. Pokrovskissa tämä strategia tuottaa edelleen tulosta, Pinner muistuttaa.

Ennen Vladimir Putinin helmikuussa 2022 käynnistämää täysimittaista hyökkäystä Pokrovsk oli alueen liikenteen solmukohta ja hallinnollinen keskus. Nyt se on Pinnerin mukaan raunioina. Kaupunkia ei enää ole, mutta sijainti, tiet, huoltoreitit ja maasto muovaavat laajempaa taistelua.

– Todellinen kysymys ei siis ole, miksi Ukraina puolustaa Pokrovskia, vaan miksi Venäjä heittää kaiken peliin sen valtaamiseksi, hän toteaa.

Vastaus löytyy hänen mukaansa epätoivosta kumpuavasta näyttämisen halusta.

– Nyt, kuten aina, Putin tarvitsee saaliin. Venäjän ”voitot” ovat olleet vähäisiä, rajallisia, ja niistä on maksettu verellä. Pokrovsk tarjoaisi hänelle jotain, mitä hän voi esitellä valtiollisessa televisiossa: puheenaiheen, symbolin, tarinan etenemisestä ennen talven mutaa ja pakkasia, jotka jäädyttävät rintaman taas paikoilleen, Pinner tiivistää.