Grönlannin lippu Kööpenhaminassa. AFP / LEHTIKUVA / IDA MARIE ODGAARD

Pohjoismaiden neuvosto: Vahva tuki Grönlannille jatkuu

  • Julkaistu 08.01.2026 | 17:03
  • Päivitetty 08.01.2026 | 17:03
  • Grönlanti
Neuvostoa johtava Ville Väyrynen toteaa, että Grönlanti on erottamaton osa pohjoista perhettä.
– Toistamme vahvan ja ehdottoman tukemme Grönlannin kansalle ja sen luovuttamattomalle oikeudelle päättää omasta maastaan ja tulevaisuudestaan. Tämä on kansainvälisen oikeuden perustava ja loukkaamaton periaate, todetaan Pohjoismaiden neuvoston presidenttien julkilausumassa.

Suomi toimii neuvoston puheenjohtajana tänä vuonna. Kansanedustaja Ville Väyrynen (kok.) on Pohjoismaiden neuvoston presidentti ja kansanedustaja Kim Berg (sd.) varapresidentti.

– Grönlanti on olennainen ja erottamaton osa pohjoista perhettämme, Pohjoismaiden neuvostoa, Pohjoismaiden aluetta ja -yhteistyötä, Väyrynen ja Berg sanovat.

– Pohjoismaiden neuvosto on sitoutunut edistämään demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta sekä puolustamaan ja vahvistamaan sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä.

Lausunnossa todetaan, että kaikki Pohjoismaat ovat nyt Naton jäseniä, ja kaikilla on vahvat perhe-, kulttuuri-, talous- ja turvallisuussiteet Yhdysvaltoihin.

– Olemme sitoutuneet edistämään tiiviimpää yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, mutta yhteistyön on perustuttava kansallisen itsemääräämisoikeuden, alueellisen koskemattomuuden ja demokraattisten periaatteiden kunnioittamiseen.

– Grönlantia ja Tanskan kuningaskuntaa koskevista asioista päättävät yksinomaan Grönlanti ja Tanska, lausunnossa korostetaan.

