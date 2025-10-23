Pohjoismaiden maavoimat haluavat Ukrainassa testattuja järjestelmiä

Pohjoismaiset maavoimien komentajat varoittavat puolustusteollisuutta uudesta kriittisestä vaatimuksesta tuotteille: niiden on täytynyt osoittaa arvonsa Ukrainan sodassa.

– En aio koskaan ostaa mitään, mikä ei ole toiminut Ukrainassa, sanoi Tanskan kuninkaallisten maavoimien komentaja kenraalimajuri Peter Harling Boysen puolustusteollisuuden ja Yhdysvaltain maavoimien edustajille Yhdysvaltain maavoimayhdistyksen järjestämien AUSA 2025 -messujen Pohjois-Eurooppaa käsittelevässä paneelikeskustelussa Washington DC:ssä 15. lokakuuta 2025.

Hän sanoi, että keskustellessaan valmistajien kanssa hän rutiininomaisesti kysyy, onko heidän tuotettaan käytetty Ukrainassa.

Samanlaisella linjalla oli myös Suomen maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Hänen mukaansa on ihan hienoa nähdä näyttelyhallissa uusi tuote, mutta puolustusteollisuuden on paljon helpompi osoittaa, että heidän tuotteensa toimii, jos se on käytössä Ukrainassa.

– Se on salaisuus kiinnostukseni herättämiseksi, hän paljasti.

Hän totesi, että nopeutetussa hankintasyklissä, jossa hänellä on kahden vuoden aikaikkuna uuden hankintasopimuksen allekirjoittamiseksi, hän tarvitsee tuotteita, jotka ovat valmiita ja osoittautuneet tehokkaiksi.

Välimäki korosti, että sota Ukrainassa on kestänyt jo yli 1300 päivää, mikä ei ole normaalia. Kiireellisyyden tunnetta pitää lisätä niin ihmisten, prosessien kuin tuotteidenkin osalta.

Ruotsin maavoimien komentaja kenraalimajuri Johnny Lindfors kiinnitti huomiota siihen, että vaikka Venäjän asevoimalla on etu kokonsa puolesta, Pohjois-Euroopan asevoimat pystyvät kilpailemaan sen kanssa muilla tavoilla.

– Emme koskaan pysty saavuttamaan massaylivoimaa Venäjää vastaan, joten… meidän täytyy tulittaa pidemmälle… Meidän pitää nähdä kauemmas… Me tarvitsemme päätöksenteon tukea voidaksemme päättää ja toimia nopeammin kuin Venäjä, hän totesi.