Pohjanlahdella aloitti uusi huoltoalus

Pidä Saaristo Siistinä ry:n uusi siistijäalus M/S Roope-Botnia suoritti koeajonsa. Varsinaisesti se aloittaa työnsä keväällä 2026 jäiden lähdettyä. Alus tulee olemaan merillä yhtäjaksoisesti maanantaista torstaihin, joten se on varustettu myös miehistöhyteillä.

Aluksen tehtävä on siistiä Pohjanlahden saaristoa. Se kerää mökkiläisten jätteitä, tyhjentää kuivakäymälöitä, imutyhjennysasemia ja huoltaa retkisatamia. Pelkästään Tankarista sen edeltäjä toi 90 kuutiota roskia. Lastia Roope-Botniaan mahtuu 6000 kiloa ja se voi avustaa pelastustoimissa muun muassa kahdella öljypuomirullallaan, palopumpullaan ja vesiletkuillaan.

Kuva: Scania Suomi

– Uuden huoltoaluksen rakentaminen on ollut meille tärkeä hanke. Edellinen aluksemme oli 27 vuotta vanha, eikä se täyttänyt enää nykyvaatimuksia” Pidä Saaristo Siistinä ry:n Pohjanlahden aluepäällikkö Jukka Lundell kertoo.

Aluksen rakensi Oy Kewatec AluBoat Ab nopealla aikataululla. Varustelu tehtiin 18 viikossa, maalaus viikossa.

– Tämä on hiljainen, helppo ajettava ja hytistä on hyvä näkyvyys, sanoo Oy Kewatec AluBoat Ab:n Max Hellström.

Alukseen asennettiin Scanian 1000-hevosvoimaiset moottorit.

– Roope-Botnia on nykyaikainen ja korkeatasoinen työvene, jolla tehdään luontoa säästäviä töitä pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Scanian meri- ja teollisuusmoottorien myyntipäällikkö Mikko Riihimäki.

Pakokaasujen puhdistuksen osalta asennettavaa on alemman päästöluokan moottoreihin verrattuna hieman enemmän, mutta toisaalta ureapohjainen SCR-järjestelmä suodattaa ja puhdistaa CO2-päästöt huomattavan tehokkaasti.

– Kyllä se on hyvä, että päästöjä voidaan vähentää merkittävästi, toteaa Hellström.

Parhaimmillaan 16,5 metriä pitkän veneen vauhti nousee 28 solmuun.

– Polttoainetaloudellisinta on ajaa 22–23 solmun nopeutta. Moottorit ovat vieneet vähemmän polttoainetta kuin luulimme etukäteen, toteaa Lundell.

Poimintoja videosisällöistämme



Kuva: Scania Suomi

Roope on ketterä ja sen on selvittävä Pohjanlahden matalista, karikkoisista rannoista ja jettien avulla syväykseksi saatiin aluksen kokoon nähden vaatimattomat 70 senttimetriä.

– Tämä on hiljainen, helppo ajettava ja hytistä on hyvä näkyvyys, sanoo Hellström toteaa ja kääntää 16,5 metriä pitkän Roopen takaisin kohti Kewatecin telakkaa. Siellä se saa levätä talven yli, kunnes aloittaa keväällä työnsä jäiden lähdettyä.