Pk-yritysten taloustilanne koheni hieman

Pk-yritysten taloustilanne kohentui hieman maalis-huhtikuussa, mutta näkymät tulevasta ovat heikentyneet, osoittaa tuore Yrittäjägallup.
– Lähi-idän sota, Donald Trumpin sekavat puheet, energian hinnan nousu ja korkopolitiikan epäselvyys vaikuttavat pk-yritysten näkymiin, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.
Gallupin mukaan yrityksistä 46 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Vastaava luku oli 44 prosenttia helmikuussa.
Tilanne on paras vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä ja heikoin yksinyrittäjillä. Naisyrittäjät arvioivat yrityksensä taloudellisen tilanteen miehiä heikommaksi. Toimialoista teollisuus raportoi eniten hyvistä tilanteista.
– Mitä pienempi yritys, sitä heikompi tilanne, Pentikäinen tiivistää.
Tulevaisuuden näkymät synkkenivät
Hieman alle kolmannes yrityksistä (30 %) arvioi taloudellisen tilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Heikkenemistä ennakoi 20 prosenttia. Arvio on palautunut suurin piirtein samalle tasolle kuin viime joulukuussa.
Näkymät ovat parhaat teollisuudessa ja 5–9 henkilöä työllistävissä. Alueelliset erot ovat pieniä.
– Myös kuluttajien luottamuksen kehitys on arvoitus. Moni yrittäjä odottaa, mihin tilanne kääntyy: nousevatko hinnat, voiko niitä viedä omiin hintoihin ja elpyykö kysyntä, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät vaatii toimia kehysriiheen
Suomen Yrittäjät odottaa hallitukselta kehysriihessä yritysmyönteisiä päätöksiä.
– Maan talous ja työllisyys edellyttävät päätöksiä, jotka vahvistavat kasvua ja työllisyyttä, Puonti sanoo.
– Keskeistä on YEL-järjestelmän korjaaminen, maksuehtolain valvonnan aloittaminen ja asuinrakentamista vauhdittava paketti. Hallituksen pitäisi myös käynnistää seuraavaa vaalikautta ajatellen sairausajan palkanmaksun uudistamisen, Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät esittää, että hallitus tuo eduskuntaan pian esityksen ammattidieselistä, koska se helpottaa Lähi-idän sodan nostamia polttoainekustannuksia yrityksissä, joihin kriisi on iskenyt lujimmin.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Siihen vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.