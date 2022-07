Pizzakuski juoksi palavaan taloon ja pelasti viisi lasta – video täpärästä tilanteesta

Pitsakuskina työskentelevä Nicholas Bostic, 25, loukkaantui viime viikolla pelastettuaan viisi lasta palavasta talosta Lafayetten kaupungissa Yhdysvaltain Indianassa, kertoo uutissivusto people.com.

Bostic kertoi viranomaisille huomanneensa talon olevan liekeissä viime maanantaina keskiyöllä. Hän juoksi taloon sisään takaovesta ja herätti neljä yläkerrassa nukkuvaa lasta.

Pihalle päästyään lapset kertoivat Bosticille, että heidän 6-vuotias sisarensa on edelleen talossa. Tämän jälkeen hän juoksi takaisin taloon ja löysi lopulta lapsen alakerrasta.

Paksun savun vuoksi Bostic ei kuitenkaan enää löytänyt ulko-ovea, joten hän vei lapsen mukanaan yläkertaan, rikkoi ikkunan ja hyppäsi alas varmistaen, että lapsi ei loukkaantunut.

Poliisin haalarikamera näyttää (jutun alla), kuinka Bostic kantaa lapsen turvaan palavasta talosta ja luovuttaa hänet pelastustyöntekijöille.

Tämän jälkeen Bostic sai myös itse hoitoa paikan päällä

– Onhan lapsi kunnossa? Kertokaa, onhan lapsi kunnossa, Bostic kyselee videolla poliiseilta ja ensiapuhenkilökunnalta.

Lapsi ei saanut vakavia vammoja.

Yksi pelastajista rohkaisee Bosticia toteamalla ”hyvin toimittu, kaveri”.

Bostic kuljetettiin lopulta sairaalaan Indianapolisiin, jossa häntä hoidettiin muutaman päivän ajan ennen kotiutusta. Hän hengitti paljon savua ja sai haavan käsivarteensa tulipalossa.

Bostic sai tunnustuksen rohkeudestaan Lafayetten poliisilaitokselta ja pormestarilta.

