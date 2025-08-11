Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ottaa kantaa uimataitokeskusteluun.

Heinäkuun hukkumistilastot olivat synkät, ja Yleisradion jutun mukaan ”uimataidosta uhkaa tulla varakkaiden etuoikeus”.

Sammallahti kritisoi julkista keskustelua, joka valtiota ja yhteiskuntaa on jälleen huudettu hätiin.

– Pitäisikö Suomeen perustaa uimataitovaltuutetun virka hukkumiskuolemien

vähentämiseksi? Johtajille 150000 €/vuosi palkat. Ja parikymmentä toveria erilaisiksi koordinaattoreiksi ja asiantuntijoiksi, jotka sitten lobbaavat lisää julkista tukirahaa alalle. Mikä voisi mennä pieleen? Sammallahti kysyy sarkastisesti X-alustalla.

– Taannoinen uimataitokeskustelu oli taas täysin valtiokeskeinen, hän kommentoi.

– Kuinka parantaa uimaturvaa? Julkinen sektori opettaa veronmaksajien rahalla? Laitetaan uimarannat kiinni? Kuulutukset somaliksi/arabiaksi?

– Ei, vaan: Vanhemmat opettavat lapsensa uimaan, Sammallahti toteaa aiemmassa päivityksessään.