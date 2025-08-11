Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Rantavahti hellepäivänä Aurinkolahden uimarannalla Helsingissä 30. heinäkuuta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Pitäisikö Suomeen perustaa uimataitovaltuutetun virka?

  • Julkaistu 11.08.2025 | 09:51
  • Päivitetty 11.08.2025 | 11:50
Kansanedustaja ruotii tapaa, jolla lasten uimaan opettaminenkin yritetään työntää valtiolle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ottaa kantaa uimataitokeskusteluun.

Heinäkuun hukkumistilastot olivat synkät, ja Yleisradion jutun mukaan ”uimataidosta uhkaa tulla varakkaiden etuoikeus”.

Sammallahti kritisoi julkista keskustelua, joka valtiota ja yhteiskuntaa on jälleen huudettu hätiin.

– Pitäisikö Suomeen perustaa uimataitovaltuutetun virka hukkumiskuolemien
vähentämiseksi? Johtajille 150000 €/vuosi palkat. Ja parikymmentä toveria erilaisiksi koordinaattoreiksi ja asiantuntijoiksi, jotka sitten lobbaavat lisää julkista tukirahaa alalle. Mikä voisi mennä pieleen? Sammallahti kysyy sarkastisesti X-alustalla.

– Taannoinen uimataitokeskustelu oli taas täysin valtiokeskeinen, hän kommentoi.

– Kuinka parantaa uimaturvaa? Julkinen sektori opettaa veronmaksajien rahalla? Laitetaan uimarannat kiinni? Kuulutukset somaliksi/arabiaksi?

– Ei, vaan: Vanhemmat opettavat lapsensa uimaan, Sammallahti toteaa aiemmassa päivityksessään.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)