Pitäisikö EU:n astua kohti yhteisiä finanssimarkkinoita?

Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki vihjasi viime viikolla Verkkouutisten haastattelussa, että Euroopan unioni olisi lähempänä pankkiunionia kuin aiemmin.

Taloustieteilijä Juha Tervalan mukaan finanssimarkkinoiden yhdentyminen olisi tervetullut ja toivottu askel.

Tarkoittaisiko finanssimarkkinoiden yhdentyminen sitä, että suomalainen asuntolaina-asiakas voisi hakea lainaa kotimaisten pankkien lisäksi myös muiden EU-maiden pankeista?

– Se ei ole kovinkaan todennäköinen skenaario. Tavalliset ihmiset hyötyisivät finanssipolitiikan yhdenmukaistamisesta, mutta hyöty tulisi yritysten paremman menestyksen ja parempien työpaikkojen kautta. Pääomamarkkinoiden yhdistäminen hyödyttäisi enemmän yhtiöitä kuin tavallista asuntolaina-asiakasta, Tervala sanoo.

– Eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden integraatiota pitäisi ehdottomasti edistää. Rahoitusmarkkinamme on jäänyt dramaattisesti jälkeen Yhdysvalloista. Se on liian pääomakeskeinen ja järjestelmämme on liiaksi pankkivetoinen.

Tervala viittaa Euroopan keskuspankin entisen pääjohtajan Mario Draghin viime syksynä tekemään raporttiin, jossa Draghi teki toimenpide-ehdotuksia, jotta EU ei tippuisi Kiinan ja Yhdysvaltojen kelkasta.

– Draghi toi raportissa esille, kuinka Yhdysvallat karkaa Euroopasta ja EU:ssa ei saa houkuteltua arvokkaita start-uppeja. Yli miljardin arvoisia yrityksiä, jotka olisivat EU:ssa menestyneet ei ole. Rahoitusmarkkinajärjestelmä ei suosi riittävästi kasvuyrityksiä. Euroopassa on julkisen vallan eläkejärjestelmä, joka toimii lakisääteisesti ja pankkijärjestelmä, joka haluaa sijoittaa turvallisuushakuisesti sijoittaessaan yrityksiin, Tervala sanoo.

– Kun puhumme satojen miljoonien rahoituksen tarpeesta, niin tällaisten hankkeiden rahoittaminen on Yhdysvalloissa huomattavasti helpompaa kuin Euroopassa. EU:sta lähtee muun muassa iso joukko menestyviä yrityksiä Yhdysvaltoja, koska rahoitusmarkkina kykenee toimimaan paremmin.

Yksi lääke helpottaa moneen vaivaan

Muutokset eivät tapahdu nopeasti. Finanssimarkkinoiden yhdentyminen ei tapahtuisi yhdessä yössä eikä edes vuodessa. Keskustelu aiheen ympärillä on aloitettu. Juha Tervala uskoo, että finanssimarkkinoiden yhdentyminen tulee toteutumaan, mutta aikajänne sen toteutumiselle on kymmenen vuotta.

– Mario Draghin raportti on aika realistinen ja aikajänne pitkä. En usko, että finanssimarkkinoiden yhdentyminen kohtaisi suurta vastustusta. Jos Euroopan unioni alkaa edistämään asiaa, niin se tuskin tulee johtamaan suureen ideologiseen vastustukseen, Tervala sanoo.

– Toisaalta kukaan ei tällä hetkellä edistäkään määrätietoisesti finanssimarkkinoiden edistämistä. Tehtävä tulisi antaa komissiolle. Jos se saisi mandaatin Euroopan unionin jäsenmailta, niin se edistäisi asiaa. Draghin raportti toi esiin, kuinka olemme jääneet jälkeen uusissa teknologioissa ja internetin kaupallistamisessa. Se näkyy elintasoerona, joka on revennyt Yhdysvaltojen ja Euroopan välille.

Puheet ovat kovia, mutta Tervala uskoo, että finanssimarkkinoiden yhdistäminen olisi yksi merkittävä askel oikeaan suuntaa.

– Mutta vain yksi askel, hän muistuttaa.

Yleiseurooppalaiset rahoitusmarkkinat helpottaisivat myös Euroopan keskuspankin työtä, koska sen rahapolitiikan muutokset valuisivat nopeammin myös finanssimarkkinoille.

Lääkkeet yhdenmukaistamiseen kuulostavat hyvin tutuilta.

– Finanssimarkkinoiden sääntelyä eri jäsenmaiden välillä pitää yhdenmukaistaa ja sääntelyä pitää vähentää. Saamme euroalueelle ja sitä myöden koko Eurooppaan syvemmät pääomamarkkinat, Tervala sanoo.

–Euroalueen pitää pystyä kaupallistamaan innovaatioita nopeammin ja vähentämään sääntelyä. Yksi askel on yhdistää pääomamarkkinoita ja parantaa rahoitusmarkkinoita. Se on Euroopan unionin tehtävä, koska yksikään yksittäinen jäsenmaa ei voi edistää yleiseurooppalaisia rahoitusmarkkinoita.