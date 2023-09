Pitääkö kännykkää saada käyttää koulussa omaisuudensuojan vuoksi?

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2022. Kokoomuksen Timo Heinonen nosti asiakirjasta esiin lasten oikeuden käyttää matkapuhelinta iltapäiväkerhossa. Hän sanoi lukeneensa ratkaisua hieman hämmentyneenä.

– Tässä ratkaisussa todetaan, että se on omaisuudensuojan toteutumisen kannalta välttämätöntä, että lapsen pitää saada iltapäivähoidossa käyttää kännykkäänsä, Timo Heinonen ihmetteli.

Samanlainen toimi oli aiemmin oikeusasiamiehen pöydällä Syvälahden peruskoulusta. Siellä oli kerätty kännyköitä pois tilanteessa, jossa ne häiritsivät.

– Tässä tapauksessa myös oikeusasiamies, silloin apulaisoikeusasiamies, päätti asiassa koulua vastaan. Hän kiinnitti huomiota kirjalliseen käytäntöön, jossa koulupäivän aikana tapahtunut kännykän häiritsevä käyttö — kuvaus, äänitys, taltiointi — johtaa kännykän ottamiseen pois lopputunnin tai loppupäivän ajaksi ja tuomiseen säilöön kansliaan. Käytäntö ei ole perusopetuslain mukainen, päätöksessä todettiin, Heinonen esitteli.

– Lisäksi kännyköiden säilyttäminen oppitunnin ajan koulun lokerikossa ”voi olla ongelmallista, mikäli se johtaa sellaiseen virheelliseen menettelyyn, jossa kännykkä otetaan koulun haltuun vastoin oppilaan tahtoa”. Eli tilanne, missä oppilas käyttää materiaalia kuvatakseen opettajaa, kollegoita, opiskelukavereitaan jopa kiusaamistarkoituksessa, ei sallinut, mahdollistanut tämäntyyppistä toimenpidettä!

Timo Heinosen mukaan asiaan puututaan uuden hallituksen ohjelmassa ja kännyköiden ottaminen talteen tehdään mahdolliseksi. Heinonen halusi alleviivata, että ”emme me ole tekemässä sellaista muutosta, että kännykkää ei saisi koskaan käyttää, emme tietenkään”.

– Hyvä oikeusasiamies, te joudutte lainsäädäntöä noudattamaan, ja me teemme nämä muutokset, mitkä näiden päätösten myötä on välttämätöntä tehdä. Mutta totean sen, että meidän lapset saavat digiä yliannostuksen ilman sitä, että he käyttävät sitä koulun ruokailujen aikana, edes välituntien aikana. Näin uskallan sanoa.

– He kuvaavat opettajia, levittävät sitä tiktokkeihin, kuvaavat toisia oppilaita välitunnilla. Osa saattaa haluta vielä vähän isompanakin pelata ja leikkiä, ja kun siellä tehdään ja temmelletään, niin kaveri kuvaa ja jakaa sen TikTokiin kiusatakseen. Ei sellaista pidä tässä yhteiskunnassa mahdollistaa eikä sallia. Mutta se, että me mahdollistamme sen käytön myös tulevaisuudessa hyödynnettäväksi opetuskäytössä, jää tämänkin lainsäädäntötiukennuksen myötä.

Kansanedustajan mukaan tuntuu, että ”joudumme tekemään itsestään selvistä asioista, mitkä maalaisjärjellä on voitu ratkaista, jälleen uutta sääntelyä, jonka toivottavasti joskus joku turhana purkaa”.