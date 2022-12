Pink Floyd keräsi tällä kappaleella yli puoli miljoonaa euroa Ukrainaan

Rock-yhtye Pink Floydin Hey Hey Rise Up -kappaleella on kerätty Ukrainaan hyväntekeväisyyteen yli 500 000 euroa. Yhtye kertoi asiasta jouluna saitillaan lisäten, että yhtyeen David Gilmour, 76, ja Nick Mason, 78, laittoivat itse pottiin noin 56000 euroa.

Hey Hey Rise Up on tehty ukrainalaisen Boombox-yhtyeen laulajan Andriy Khlyvniukin laulun päälle. Hän palasi kotimaahansa kiertueelta heti Venäjän hyökättyä maahan 24. helmikuuta 2022.

Khlyvniuk kuvattiin helmikuun lopussa Kiovassa kadulla asepuvussa laulamassa kansanlaulua Oi u luzi chervona kalyna. Esityksestä tuli viraalihitti ja vanhasta isänmaallisesta laulusta ukrainalaisille monella tavalla sodan epävirallinen tunnussävel.

Pink Floydin kappaleversion nimi tulee Kalyna-laulun sanoista:

Oh, in the meadow a red kalyna has bent down low,

For some reason, our glorious Ukraine is in sorrow.

And we’ll take that red kalyna and we will raise it up,

And, hey hey, we shall cheer up our glorious Ukraine

..

Marching forward, our fellow volunteers, into a bloody fray,

For to free our brother Ukrainians from the moscovite shackles.

And we, our brother Ukrainians, we will then liberate,

And, hey hey, we shall cheer up our glorious Ukraine

Sanoissa punainen heisipuu on taipunut niitylle, suuri Ukraina on surussa ja – hey! hey! – me nostamme sen. Säkeistössä puhutaan myös ukrainalaisten veljien vapauttamisesta moskoviittien kahleista.

Alla olevalla alimmalla videolla vapautetun Ukrainan Hersonin asukkaat laulavat kappaletta yöllä kaupungin torilla muun muassa kohdassa 3:20.

