Pietarilainen tutkimusyhtiö ja laitetoimittaja Aviation and Marine Electronics NPP ei ole Cnewsin tietojen mukaan enää onnistunut hankkimaan kotimaisia mikropiirejä Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriön tilaamiin kehittämiinsä lentokoneiden autonomisiin navigointijärjestelmiin. Sen vuoksi yhtiö on pakotettu vaihtamaan ulkomaiseen elektroniikkaan ja suunnittelemaan järjestelmän sitä varten uudelleen.

NPP:n toimitusjohtaja Aleksander Mitjanin sanoo, että yhtiö käytti kehittämisessä Milandrin mikrokontrollereja ja ohjelmoitavia mikropiirejä, joita varten tehtiin kaikki kytkennät ja kirjoitettiin ohjelmisto. Komponentit eivät enää ole tilattavissa, minkä vuoksi yhtiö joutuu muokkaamaan laitetta ulkomaisia komponentteja varten sarjatuotannon organisoimiseksi.

Milandran edustajan mukaan yhtiö tekee kaikkensa täyttääkseen kasvaneen kysynnän. Hän sanoo tuotannon kasvaneen 40 prosenttia vuodesta 2022 ja ensi vuonna kasvavan miljoonaan mikropiiriin kuukaudessa. Hän suhtautuu kuitenkin ymmärtäväisesti NPP:n ratkaisuun korvata Milandran tuotteet tuontikomponenteilla.

Mikroelektroniikan asiantuntija Aleksei Boiko oudoksuu RUSmicro Telegram-kanavallaan tietoa, jonka mukaan Milandrille ei voi tehdä tilauksia. Hän ei usko, että yhtiön tuotteita ostettaisiin niin paljon, että tilausjono olisi kasvanut kuukausien mittaiseksi. Sen sijaan Boiko arvelee, että pakotteiden kohteena oleva Milandrilla on vakavia ongelmia tuotantoketjussaan eikä se pysty enää tuottamaan puolijohdevalmisteita entiseen tapaan.

Mitjanin varoittaa, että elektroniikkakomponenttien pulassa on vaikea perustaa luotettavaa tuotantorytmiä eikä kilpailusta tuontituotteiden kanssa voi puhuakaan. Hänen mukaansa pakotteiden takia Venäjällä ei pysty tehokkaasti kehittämään tuotteita ja seuraamaan globaaleja suuntauksia, koska monia avainteknologioita on menetetty. Esimerkiksi hän ottaa tekoälyratkaisuja ja viestintäjärjestelmiä varten tarvittavat komponentit.

Venäläisiä mikrokontrollereita on Mitjaninin mukaan enää vain yksi, Mikron-yhtiön Amur. Vertailun vuoksi ranskalaisitalialaisella puolijohdevalmistaja STMicroelectronicsilla on kymmeniä tuotantolinjoja ja tuhansia versioita, jotka on optimoitu erityyppisiin tarkoituksiin.

SNDGroupin talousjohtaja Vladislav Babjukin mukaan puolijohdekomponenttien pula on johtanut siihen, että yhtiöt suunnittelevat hankintansa vähintään vuoden etukäteen.

Aseteollisuussektorille menee 60 prosenttia kaikista elektroniikkakomponenteista. Tämän vuoksi pienet ja keskisuuret yritykset saavat komponenttinsa aina myöhässä ja ylihintaisina.

Passiivisissa elektroniikkakomponenteissa, kuten kondensaattoreissa ja vastuksissa, Venäjän siviilimarkkinat ovat 99-prosenttisesti riippuvaisia tuonnista.